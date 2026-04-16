İranlı yetkili: ABD ile bazı ilerlemeler var, nükleer konuda anlaşmazlık sürüyor

İranlı üst düzey bir yetkili, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bazı farkların azaltıldığını ancak özellikle nükleer program konusunda ciddi... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T13:00+0300

İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslarda sınırlı ilerleme sağlandığı ancak temel anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, iki haftalık ateşkes sürecinin yarısı geride kalırken taraflar arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.Nükleer alanda temel anlaşmazlıklar sürüyorYetkili, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in Tahran ziyaretinin bazı başlıklarda etkili olduğunu belirterek, “Pakistanlı komutanın Tahran ziyareti bazı alanlarda farklılıkların azaltılmasına yardımcı oldu ancak nükleer alanda temel anlaşmazlıklar sürüyor” dedi.Ateşkesin uzatılması ve ikinci tur görüşmeler ihtimaline ilişkin beklentilerin arttığını ifade eden yetkili, özellikle İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun geleceği ve nükleer kısıtlamaların süresinin en tartışmalı konular arasında yer aldığını vurguladı.İkinci tur görüşmeleri belirsizPakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini açıkladı.Pakistan, geçtiğimiz hafta sonu tarafları ilk kez bir araya getirerek barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Asim Munir de çarşamba günü Tahran’a giderek çatışmaların yeniden başlamasını önlemeye yönelik temaslarda bulunmuştu.

