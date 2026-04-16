Hegseth: ABD güçleri yeniden çatışmaya hazır, abluka 'gerekirse süresiz' devam edecek
Hegseth: ABD güçleri yeniden çatışmaya hazır, abluka 'gerekirse süresiz' devam edecek
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini belirterek, ablukanın 'gerektiği kadar'... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
15:24 16.04.2026
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini belirterek, ablukanın 'gerektiği kadar' süreceğini ve Tahran’ın askeri hareketlerinin yakından izlendiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik açıklamalarında askeri ve ekonomik baskının süreceği mesajını verdi. Hegseth, İran’ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda ABD güçlerinin yeniden muharebe operasyonlarına başlayacak şekilde hazır konumda olduğunu belirtti.
İran’a “sizi izliyoruz” mesajı veren Hegseth'in konuşmasında öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:
İran yanlış bir seçim yapar ve anlaşmayı kabul etmezse, ABD kuvvetleri operasyonlarını yeniden başlatmaya hazır
(İran'a) Hangi askeri varlıklarını taşıdığınızı biliyoruz
İran, daha önce vurulan füze rampalarını yeniden kullanmak için hazırlamaya çalışıyor
Askeri kapasitemizi 'öncekinden daha güçlü bir şekilde' artırıyoruz

'İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini söylemeyi seviyor'

Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki iddialarını da reddederek, ülkenin artık bir donanmasının bulunmadığını savundu. Ticari gemilere yönelik tehditlerin kontrol anlamına gelmediğini belirten Hegseth, bunun 'korsanlık' olduğunu ifade etti.
Enerji sektörünün henüz tamamen yok edilmediğini ancak ABD’nin uyguladığı ablukanın ihracatı durma noktasına getirdiğini belirten Hegseth, bu ablukanın “gerekirse süresiz” şekilde devam edeceğini söyledi.
ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini kontrol ettiğini savunan Hegseth, bunun nedeninin ABD’nin güçlü bir deniz gücüne sahip olması olduğunu ifade etti.
