https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/hegseth-abd-gucleri-yeniden-catismaya-hazir-abluka-gerekirse-suresiz-devam-edecek-1105065634.html

Hegseth: ABD güçleri yeniden çatışmaya hazır, abluka 'gerekirse süresiz' devam edecek

Hegseth: ABD güçleri yeniden çatışmaya hazır, abluka 'gerekirse süresiz' devam edecek

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini belirterek, ablukanın 'gerektiği kadar'... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T15:24+0300

2026-04-16T15:24+0300

2026-04-16T15:24+0300

dünya

pete hegseth

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ca3d9afe6008b6c41b55dc605023389.jpg

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik açıklamalarında askeri ve ekonomik baskının süreceği mesajını verdi. Hegseth, İran’ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda ABD güçlerinin yeniden muharebe operasyonlarına başlayacak şekilde hazır konumda olduğunu belirtti.İran’a “sizi izliyoruz” mesajı veren Hegseth'in konuşmasında öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:'İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini söylemeyi seviyor'Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği yönündeki iddialarını da reddederek, ülkenin artık bir donanmasının bulunmadığını savundu. Ticari gemilere yönelik tehditlerin kontrol anlamına gelmediğini belirten Hegseth, bunun 'korsanlık' olduğunu ifade etti.Enerji sektörünün henüz tamamen yok edilmediğini ancak ABD’nin uyguladığı ablukanın ihracatı durma noktasına getirdiğini belirten Hegseth, bu ablukanın “gerekirse süresiz” şekilde devam edeceğini söyledi.ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini kontrol ettiğini savunan Hegseth, bunun nedeninin ABD’nin güçlü bir deniz gücüne sahip olması olduğunu ifade etti.

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pete hegseth, abd, hürmüz boğazı, i̇ran