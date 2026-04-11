Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/irak-meclisi-nizar-amediyi-ulkenin-yeni-cumhurbaskani-olarak-secti-1104943276.html
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti
Sputnik Türkiye
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T18:02+0300
2026-04-11T18:26+0300
poli̇ti̇ka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078623479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f70ecd10c3bfb69cc2c4b76d439e2346.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078623479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bee45680d4696168046a9a649e548ca8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irak, irak meclisi, ortadoğu
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti

18:02 11.04.2026 (güncellendi: 18:26 11.04.2026)
© AA / Ismael Adnan YaqoobIrak'ta 10 yıl sonra yerel seçimler için sandıklar kuruldu ve oy verme işlemi devam ediyor. Musul kentindeki seçmenler, seçim merkezlerine gelerek oy kullandı
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Abone ol
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.
Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.
Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.
Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.
Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.
Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.​​​​​​​

'Bölgedeki savaşın bitirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz'

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklamalarda bulundu.
Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu kaydetti.
Amedi, yürütme, yasama ve yargı organlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları arasında koordinasyonun önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Amedi, 'önce Irak' ilkesine bağlı kalacağını ve bu düzeyde çalışacağını aktardı.
Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Amedi, “Bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Irak’a yönelik saldırıları da kınıyoruz" dedi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
POLİTİKA
17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала