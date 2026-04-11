Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T18:26+0300
Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.'Bölgedeki savaşın bitirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz'Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklamalarda bulundu.Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu kaydetti.Amedi, yürütme, yasama ve yargı organlarıyla tam bir iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, devlet kurumları arasında koordinasyonun önemine işaret etti.Cumhurbaşkanı Amedi, 'önce Irak' ilkesine bağlı kalacağını ve bu düzeyde çalışacağını aktardı.Açıklamasında bölgesel gelişmelere de değinen Amedi, “Bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Irak’a yönelik saldırıları da kınıyoruz" dedi.
18:02 11.04.2026 (güncellendi: 18:26 11.04.2026)
