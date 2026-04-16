İngiltere’de alarm senaryosu: Savaş sürerse gıda sıkıntısı kapıda

İngiltere’de alarm senaryosu: Savaş sürerse gıda sıkıntısı kapıda

Sputnik Türkiye

İngiltere'de hükümet yetkililerinin, İran savaşı sürerse gıda tedarikinde aksama yaşanabileceği senaryosuna hazırlandığı aktarıldı. Özellikle tavuk ve domuz... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T12:54+0300

2026-04-16T12:54+0300

2026-04-16T12:54+0300

İngiltere’de bir hükümet kaynağının, İran savaşının devam etmesi halinde gıda tedarikinde sorun yaşanabileceğine yönelik senaryolar üzerinde çalışıldığını söylediği aktarıldı.Bu senaryonun, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve karbondioksit (CO2) tedarikinde aksama yaşanması ihtimaline dayandığı ifade edildi.Kaynağın, bunun bir tahmin değil hazırlık planı olduğunu ve gıda arzında eksiklik olacağı anlamına gelmediğini vurguladığı belirtildi.Gıda üretiminde CO2 rolüCO2’nin bazı hayvanların kesiminde ve gıda muhafazasında kullanıldığı ifade edildi.İngiltere İngiltere İş Bakanı Peter Kyle’ın, mevcut durumda CO2 arzına ilişkin "Şu anda bu konu İngiliz ekonomisi için bir endişe değil" dediği aktarıldı.Aynı yetkilinin, "Şu anda insanlar normal hayatlarına devam etmeli" ifadelerini kullandığı belirtildi.Tedarik zincirinde mevcut durumBir perakende şirketi yöneticisi Ken Murphy’nin, şu ana kadar gıda tedarikinde herhangi bir sorun görülmediğini söylediği aktarıldı.Murphy’nin, "Şu anda tedarik zincirimizde herhangi bir sorun işaret etmiyoruz... ürün bulunurluğu açısından iyi durumdayız" dediği ifade edildi.Ayrıca fiyatlara ilişkin belirsizliğe dikkat çekerek "Bunun nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz çünkü bu oldukça dalgalı ve öngörülemez bir durum" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.Fiyatlar ve küresel etkiABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol ve dizel fiyatlarının arttığı, bunun da gıda üretim maliyetlerini etkilediği ifade edildi.Bir çiftçi birliği temsilcisinin, özellikle bazı ürünlerde önümüzdeki haftalarda fiyat artışı yaşanabileceğini belirttiği aktarıldı.Uluslararası kuruluşların ise savaşın devam etmesi halinde küresel ekonominin resesyona girebileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

i̇ran

hürmüz boğazı

i̇srail

abd

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, hürmüz boğazı, i̇srail, abd, i̇ngiltere