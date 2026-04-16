https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/gulistan-doku-sorusturmasi-kasten-oldurme-sucundan-tutuklandi-1105071304.html
Gülistan Doku soruşturması: Dönemin İl Özel İdare personeli kasten öldürme suçundan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında eski İl Özel İdare personeli Erdoğan Elaldı kasten öldürme suçundan tutuklandı 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:04+0300
türki̇ye
gülistan doku
son dakika
tutuklama
erdoğan elaldı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden olayın yaşandığı dönemin İl Özel İdaresi personeli Erdoğan Elaldı tutuklandı. Elaldı'nın tutuklanma gerekçesinin 'kasten öldürme' olduğu belirtildi.Soruşturmada ilk tutuklama da bugün gerçekleşmiş ve polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, Elaldı'nın tutuklanmasından bir kaç saat önce tutuklanmıştı.
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
20:54 16.04.2026 (güncellendi: 21:04 16.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden olayın yaşandığı dönemin İl Özel İdaresi personeli Erdoğan Elaldı tutuklandı. Elaldı'nın tutuklanma gerekçesinin 'kasten öldürme' olduğu belirtildi.
Soruşturmada ilk tutuklama da bugün gerçekleşmiş ve polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, Elaldı'nın tutuklanmasından bir kaç saat önce tutuklanmıştı.