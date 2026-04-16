https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/silahli-saldirinin-gerceklestigi-ayser-calik-ortaokuluna-turk-bayragi-asildi-ve-karanfil-birakildi-1105070957.html
Silahlı saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'na Türk bayrağı asıldı ve karanfil bırakıldı
Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı okula gelen Onikişubat ilçesinin sakinleri okul kapısına Türk bayrağı...
2026-04-16T21:00+0300
türki̇ye
onikişubat
karanfil
türk bayrağı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105071061_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_02453d5208d5d5f253cdc0dece47ccb9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/besiktas-saldirisi-sorusturmasi-tedavisi-tamamlanan-saldirgan-tutuklandi-1105070844.html
türki̇ye
onikişubat
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105071061_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2975a2a64269429491b666837895bd0f.jpg
20:44 16.04.2026 (güncellendi: 21:00 16.04.2026)
Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı okula gelen Onikişubat ilçesinin sakinleri okul kapısına Türk bayrağı asarak, karanfil ve gül bıraktı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, silahlı saldırının gerçekleştiği okula ilçe sakinlerince Türk bayrağı asıldı, karanfil ve gül bırakıldı.
Okul kapısına Türk bayrağı asan Yunus Emre Yüce olayı duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.
'Onlar da bizim şehitlerimiz sayılır'
Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Yüce, "Türk bayrağımız şehitlerimiz için. neticede onlar da bizim şehitlerimiz sayılır. Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum. İnşallah yaralı olanlar da tez zamanda iyileşir" dedi.
Okulun kapısına karanfil bırakanlardan Ali Efe Deniz ise olaydan kısa süre sonra bölgeye geldiğini dile getirdi.
Aynı okulda eğitim gören kuzeninin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildiren Deniz, şunları kaydetti:
Yaşadığımız durum içler acısı, ne yaparsak yapalım gidenler geri gelmiyor, kalanlara sabır diliyorum. Benim buraya karanfil getirme amacım ise ocağına ateş düşen insanların acılarını biraz olsun dindirebilmek, onları önemsediğimizi bildirmek isteriz.