https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/kisa-sureli-olsa-da-etkili-bir-egzersiz-turu-8-hastaliga-yakalanma-riskinizi-azaltabilir-1105054700.html
'Kısa süreli olsa da etkili': Bir egzersiz türü 8 hastalığa yakalanma riskinizi azaltabilir
Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kısa süreli yoğun egzersiz bile demans ve diyabet dahil 8 hastalığa yakalanma riskini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
avrupa kardiyoloji derneği
egzersiz
araştırma
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82340c2d8046bfa0a4e0736b1ea02f41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_466b5cc82c379a07f1d3e3689f5e583d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa kardiyoloji derneği, egzersiz, araştırma, yaşam
Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kısa süreli yoğun egzersiz bile demans ve diyabet dahil 8 hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde düşürebilir.
Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, egzersizin sadece süresinin değil, yoğunluğunun da kritik rol oynadığını ortaya koydu. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günlük hareketlerin küçük bir kısmını yoğun egzersiz oluşturduğunda bile ciddi sağlık faydaları elde edilebiliyor.
Araştırma kapsamında UK Biobank verileri incelendi. Yaklaşık 96 bin kişinin aktivite ölçerlerle takip edildiği ve 375 binden fazla kişinin kendi bildirimlerinin değerlendirildiği çalışmada, katılımcılar ortalama 9 yıl boyunca izlendi.
8 hastalıkta dikkat çeken düşüş
Araştırmaya göre, fiziksel aktivitenin yüzde 4’ünden fazlasının yoğun egzersiz olması durumunda şu hastalıkların riskinde önemli azalma gözlendi:
Demans
riskinde yüzde 63 düşüş
Tip 2 diyabett
e yüzde 60 düşüş
Yağlı karaciğer hastalığında yüzde 48 düşüş
Kronik solunum hastalıklarında yüzde 44 düşüş
Kronik böbrek hastalığında yüzde 41 düşüş
Bağışıklık kaynaklı iltihaplı hastalıklarda yüzde 39 düşüş
Büyük kalp-damar
hastalıklarında yüzde 31 düşüş
Atriyal fibrilasyonda yüzde 29 düşüş
Tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde yüzde 46 düşüş
Uzmanlar, bu sonuçların “tek bir ilaçla sağlanamayacak kadar geniş kapsamlı” olduğuna dikkat çekiyor.
Yoğun egzersiz
Çalışmayı değerlendiren acil tıp uzmanı Leana Wen, yoğun egzersizin kalp atışını ve nefes alışverişini belirgin şekilde artıran aktiviteler olarak tanımlandığını belirtti.
Koşu, bisiklet, hızlı yüzme ya da merdiven çıkma gibi aktiviteler yoğun egzersiz kapsamında değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kişiden kişiye değişiyor; bazı bireyler için tempolu yürüyüş bile yeterince yoğun olabilir.
Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri ise yüksek yoğunluklu egzersiz için uzun süreler gerekmemesi. Günlük aktivitenin küçük bir bölümünü yoğun hale getirmek bile sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor.
Uzmanlar, merdivenleri hızlı çıkmak, kısa süreli tempolu yürüyüşler yapmak veya gün içinde kısa ama zorlayıcı hareketler eklemenin bu açıdan yeterli olabileceğini vurguluyor.
Araştırmaya göre en etkili yöntem, düzenli egzersizi tamamen bırakmadan, günlük rutine kısa süreli yoğun aktiviteler eklemek. Bu yaklaşım hem sürdürülebilir hem de geniş kapsamlı sağlık faydaları sağlıyor.