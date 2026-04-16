'Kısa süreli olsa da etkili': Bir egzersiz türü 8 hastalığa yakalanma riskinizi azaltabilir

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kısa süreli yoğun egzersiz bile demans ve diyabet dahil 8 hastalığa yakalanma riskini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, egzersizin sadece süresinin değil, yoğunluğunun da kritik rol oynadığını ortaya koydu. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günlük hareketlerin küçük bir kısmını yoğun egzersiz oluşturduğunda bile ciddi sağlık faydaları elde edilebiliyor.Araştırma kapsamında UK Biobank verileri incelendi. Yaklaşık 96 bin kişinin aktivite ölçerlerle takip edildiği ve 375 binden fazla kişinin kendi bildirimlerinin değerlendirildiği çalışmada, katılımcılar ortalama 9 yıl boyunca izlendi.8 hastalıkta dikkat çeken düşüşAraştırmaya göre, fiziksel aktivitenin yüzde 4’ünden fazlasının yoğun egzersiz olması durumunda şu hastalıkların riskinde önemli azalma gözlendi:Uzmanlar, bu sonuçların “tek bir ilaçla sağlanamayacak kadar geniş kapsamlı” olduğuna dikkat çekiyor.Kısa süre bile etkiliAraştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri ise yüksek yoğunluklu egzersiz için uzun süreler gerekmemesi. Günlük aktivitenin küçük bir bölümünü yoğun hale getirmek bile sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor.Uzmanlar, merdivenleri hızlı çıkmak, kısa süreli tempolu yürüyüşler yapmak veya gün içinde kısa ama zorlayıcı hareketler eklemenin bu açıdan yeterli olabileceğini vurguluyor. Araştırmaya göre en etkili yöntem, düzenli egzersizi tamamen bırakmadan, günlük rutine kısa süreli yoğun aktiviteler eklemek. Bu yaklaşım hem sürdürülebilir hem de geniş kapsamlı sağlık faydaları sağlıyor.

