Fransa’da antisemitizm tanımını genişleten yasaya tepkiler büyüyor
Fransa’da antisemitizm tanımını genişleten yasaya tepkiler büyüyor
Fransa'da öğrenciler, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıya 'ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. 2024'te Ulusal... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T13:51+0300
2026-04-16T13:51+0300
Fransız milletvekili Caroline Yadan'ın 2024'te Ulusal Meclis'e sunduğu ve "bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını" öngören tasarı, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor.Tasarıya karşı başlatılan imza kampanyası 700 binden fazla kişinin desteğini toplamasına rağmen Meclis Kanunlar Komisyonu, dün aldığı kararla kampanyanın Genel Kurul'da tartışılmasının yolunu kesti.Tasarıya karşı çıkan öğrenciler son günlerde başkent Paris'teki üniversite kampüslerinde eylemler düzenledi. Polisin 14 Nisan'da tasarıya karşı çıkan öğrencilere yönelik sert müdahalesi muhalefetin tepkisini çekerken olaylar sırasında 4 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı çıkan eylemciler, dün Paris'te bu kişilerin tutuldukları karakolun önünde toplandı.Paris'te 4 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren öğrenciler, Yadan yasa tasarısına neden karşı çıktıklarını AA muhabirine anlattı. Paris'in tarihi okullarından Yükseköğretim Okulunda (ENS) eğitim alan Fransız öğrenci Emma R, öğrenciler arasında Yadan yasa tasarısına karşı ciddi bir seferberlik olduğunu belirtti.Felsefe öğrencisi Emma R, ırkçılığın, Yahudi karşıtlığı dahil her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:Matteo J. isimli Fransız öğrenci de "Yadan yasasının ifade özgürlüğüne yönelik son derece ciddi bir ihlal olduğunu düşünüyorum." dedi.Matteo J, "(Tasarının) Yahudi karşıtlığı ve siyonizm karşıtlığı arasındaki karışıklık ayrıca çok tehlikeli." diyerek bunun, Filistin'e ilişkin benzer eylemlere daha fazla baskı uygulanmasına neden olabileceğinin altını çizdi.
paris, ulusal meclis, filistin, gazze
paris, ulusal meclis, filistin, gazze

Fransa’da antisemitizm tanımını genişleten yasaya tepkiler büyüyor

13:51 16.04.2026
© REUTERS Tom Nicholson
16.04.2026
Fransa'da öğrenciler, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıya 'ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. 2024'te Ulusal Meclis'e sunulan siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan "Yadan yasası"nın bugün ve yarın Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
Fransız milletvekili Caroline Yadan'ın 2024'te Ulusal Meclis'e sunduğu ve "bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını" öngören tasarı, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor.
Tasarıya karşı başlatılan imza kampanyası 700 binden fazla kişinin desteğini toplamasına rağmen Meclis Kanunlar Komisyonu, dün aldığı kararla kampanyanın Genel Kurul'da tartışılmasının yolunu kesti.
Tasarıya karşı çıkan öğrenciler son günlerde başkent Paris'teki üniversite kampüslerinde eylemler düzenledi. Polisin 14 Nisan'da tasarıya karşı çıkan öğrencilere yönelik sert müdahalesi muhalefetin tepkisini çekerken olaylar sırasında 4 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı çıkan eylemciler, dün Paris'te bu kişilerin tutuldukları karakolun önünde toplandı.
Paris'te 4 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren öğrenciler, Yadan yasa tasarısına neden karşı çıktıklarını AA muhabirine anlattı. Paris'in tarihi okullarından Yükseköğretim Okulunda (ENS) eğitim alan Fransız öğrenci Emma R, öğrenciler arasında Yadan yasa tasarısına karşı ciddi bir seferberlik olduğunu belirtti.
Felsefe öğrencisi Emma R, ırkçılığın, Yahudi karşıtlığı dahil her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Bu (tasarının) Yahudi karşıtlığına karşı mücadelenin araçsallaştırılması olduğunu düşünüyoruz ve ben de şahsen buna tamamen katılıyorum; burada herkes tüm ayrımcılıklara, Yahudi karşıtlığı dahil ırkçılığın her türlüsüne karşı olduğu görüşünü paylaşıyor. Ancak bu tasarının, bunu Filistin'in seslerini, Gazze'deki mevcut soykırım ile Batı Şeria'nın tamamının işgaline ve sömürgeleştirilmesine karşı seferber olan öğrencilerin seslerini susturmak için kullanılacağını düşünüyoruz."
Matteo J. isimli Fransız öğrenci de "Yadan yasasının ifade özgürlüğüne yönelik son derece ciddi bir ihlal olduğunu düşünüyorum." dedi.

Matteo J, "(Tasarının) Yahudi karşıtlığı ve siyonizm karşıtlığı arasındaki karışıklık ayrıca çok tehlikeli." diyerek bunun, Filistin'e ilişkin benzer eylemlere daha fazla baskı uygulanmasına neden olabileceğinin altını çizdi.
