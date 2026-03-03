https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/pakistan-savunma-bakani-asif-siyonizm-insanlik-icin-bir-tehdit-1103967464.html
Pakistan Savunma Bakanı Asif: Siyonizm insanlık için bir tehdit
Pakistan Savunma Bakanı Asif: Siyonizm insanlık için bir tehdit
Siyonizmin yüz yıldır küresel ekonomik sistemi kontrol ettiğine dikkat çeken Asif, büyük güçlerin Siyonizm tarafından rehin alındığı belirtti. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Asif, “Siyonizm insanlık için bir tehdit” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Pakistan’ın nükleer bir güç olduğunu hatırlatan Asif, “Allah'ın lütfu ve yardımıyla silahlı kuvvetlerimizin gücü tüm dünyada kabul görüyor. Allah, nükleer güç olmamızda rol oynayan herkese hayırlar yağdırsın” diye ekledi.
Pakistan Savunma Bakanı Asif: Siyonizm insanlık için bir tehdit
14:31 03.03.2026 (güncellendi: 14:33 03.03.2026)
Siyonizmin yüz yıldır küresel ekonomik sistemi kontrol ettiğine dikkat çeken Asif, büyük güçlerin Siyonizm tarafından rehin alındığı belirtti.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Asif, “Siyonizm insanlık için bir tehdit” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Filistin topraklarında İsrail'in kurulmasından bugüne kadar, İslam dünyasının başına gelen her felaket, dayatılan her savaş, Siyonist ideoloji ve devletin doğrudan veya dolaylı etkisine tanıklık ediyor. Siyonizm, yüz yıldır küresel ekonomik sistemi kontrol ediyor. Büyük güçler Siyonizm tarafından rehin alınmış durumdalar.
Pakistan’ın nükleer bir güç olduğunu hatırlatan Asif, “Allah'ın lütfu ve yardımıyla silahlı kuvvetlerimizin gücü tüm dünyada kabul görüyor. Allah, nükleer güç olmamızda rol oynayan herkese hayırlar yağdırsın” diye ekledi.