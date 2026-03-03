https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/pakistan-savunma-bakani-asif-siyonizm-insanlik-icin-bir-tehdit-1103967464.html

Pakistan Savunma Bakanı Asif: Siyonizm insanlık için bir tehdit

Siyonizmin yüz yıldır küresel ekonomik sistemi kontrol ettiğine dikkat çeken Asif, büyük güçlerin Siyonizm tarafından rehin alındığı belirtti. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103967294_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_a25d279ad81ddd47869db275cbbcdec3.jpg

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Asif, “Siyonizm insanlık için bir tehdit” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Pakistan’ın nükleer bir güç olduğunu hatırlatan Asif, “Allah'ın lütfu ve yardımıyla silahlı kuvvetlerimizin gücü tüm dünyada kabul görüyor. Allah, nükleer güç olmamızda rol oynayan herkese hayırlar yağdırsın” diye ekledi.

