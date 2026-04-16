Filistinli uzman: Londra ve Brüksel'in izolasyon ve zayıflık hissi Ukrayna'ya İHA sevkiyatını tetikledi
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı el-Dik, Londra ve Brüksel'in izolasyon ve zayıflık hissinin Ukrayna'ya yönelik insansız hava araçlarının üretimini ve... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T18:00+0300
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı el-Dik, Londra ve Brüksel'in izolasyon ve zayıflık hissinin Ukrayna'ya yönelik insansız hava araçlarının üretimini ve tedarikini tetiklediğini belirtti.
Kudüs'te yaşayan Amerikan meseleleri ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hüseyin el-Dik, İngiltere'nin Kiev rejimine insansız hava araçları (İHA) tedarik etme niyetini Sputnik’e değerlendirdi.
“Genel olarak Avrupa ve özellikle de İngiltere, uluslararası arenadaki değişimler, özellikle de ABD’nin tutumu nedeniyle bir tuzağa düşmüşlük hissine kapıldı” diyen uzman, Londra ve Brüksel'in Ukrayna konusunda izole hissettiğini, Avrupa askeri yapısının zayıflığı ve verimsizliğinin durumu daha da ağırlaştırdığını ifade etti.
"İngiltere ve Avrupa'nın Ukrayna'ya İHA tedarikine yönelik rotası da bu açığı kapatmak içindir. Tüm bunlar, Washington'un çatışmayı finanse etmeyi reddetmesinden sonra oldu” diye konuşan El-Dİk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tartışma, henüz emekleme aşamasında olan İngiltere-AB sanayi sektörü etrafında dönüyor. Bu nedenle, Ukrayna'ya tedarik edilecek daha fazla İngiliz ve Avrupa menşeli İHA ve askeri teçhizat üretme çabalarında gerçek bir boşluk var. Dahası, cephedeki durumdan kaynaklanan acil ihtiyaçları karşılama yeteneğinde teknik ve teknolojik bir boşluk mevcut. Bu nedenle Avrupa gerçek bir çıkmazda.
Filistinli uzman, “İngiltere, Avrupa üzerinden uluslararası bir güç olmaya ve uluslararası sistemdeki konumunu yeniden belirlemeye çalışıyor, ancak İngiltere bu konuda başarılı olabilecek mi?" sorusunu sordu.
Rusya'nın bu konudaki tutumunu da yorumlayan uzman, Moskova’nın Londra’yı kontrol altında tutmak için birçok araca sahip olduğuna dikkat çekerek, “Ancak Rusya'nın şimdilik bu araçlardan hiçbirini kullanmayacağı ve Kiev'i İHA üretiminde destekleyen İngiliz askeri sanayi sektörünü reddeden diplomatik ve siyasi bir tutumla yetineceği anlaşılıyor" diye konuştu.
El-Dik ayrıca, Ortadoğu'daki durumun Avrupa ülkeleri ve Ukraynalılar üzerinde siyasi bir çözüm elde etme konusunda yeni bir baskı yarattığını, bununla birlikte Ukrayna'ya verilen İHA desteğinin, zaman kazanmak için tasarlanmış geçici bir çözüm olduğunu ifade etti.
Filistinli siyaset bilimci, "İngiltere, Ukrayna cephesini İHA ve diğer askeri teçhizatla destekleyerek uluslararası arenaya geri dönmek için bir platform olarak görüyor. Bu destek, Amerikalıların tutumunda bir değişiklik umuduyla zaman kazanmayı amaçlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.