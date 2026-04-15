Rusya Savunma Bakanlığı: Avrupa ülkeleri, Ukrayna için İHA üretim ve tedarikini artırma kararı aldı
Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun giderek artan kayıplarına çare bulmaya çalıştığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bu amaçla Kiev rejimi için İHA üretim ve tedarikini artırma kararı aldı. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sumi-bolgesinde-ukrayna-ordusundan-birkac-tabur-kayip-1105012325.html
18:16 15.04.2026 (güncellendi: 18:23 15.04.2026)
Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun giderek artan kayıplarına çare bulmaya çalıştığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bu amaçla Kiev rejimi için İHA üretim ve tedarikinin artırılmasına karar verildiğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2026 tarihinde, Avrupa’daki bir dizi ülkenin yönetimi, Ukrayna ordusunun artan kayıpları ve insan gücü eksikliğinin giderek derinleşmesi ışığında, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmak üzere daha fazla İHA üretimi ve tedariki konusunda karar aldı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kiev rejimine İHA sevkiyatındaki kayda değer artışın, Avrupa ülkelerinde bulunan, İHA ve bileşenlerini üreten 'Ukrayna’ya ait' ve 'ortak' tesislere yönelik finansmanın genişletilmesiyle sağlanması planlanıyor.
Bu kararı, tüm Avrupa kıtasındaki askeri-siyasi durumu keskin biçimde tırmandırmaya ve söz konusu ülkeleri adım adım Ukrayna’nın stratejik arka cephesine dönüştürmeye yönelik kasıtlı bir adım olarak değerlendiriyoruz.
Kiev rejimi temsilcilerinin, Avrupa’da üretilen ve güya 'Ukrayna’ya ait' İHA’larla Rusya’ya yönelik terör saldırısı senaryolarını hayata geçirme girişimleri, öngörülemez sonuçlara yol açacaktır.
Avrupa devletlerinin güvenliğini güçlendirmek yerine, Avrupalı yöneticilerin attığı adımlar bu ülkeleri hızla Rusya ile savaşa sürüklüyor.
Avrupa kamuoyu, güvenliklerine yönelik tehditlerin gerçek nedenlerini net bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda kendi ülkelerinin topraklarında Ukrayna için İHA ve bileşenleri üreten “Ukrayna’ya ait” ve “ortak” işletmelerin adreslerini ve konumlarını da bilmelidir:
S. No.
Üretici / Ülke
Yasal Adres / Üretim Yeri
Ukrayna İçin Üretilen İHA ve Bileşenlerin Tipi
Avrupa'daki Ukrayna şirketlerinin şubeleri
1.
"Fire Point" / Birleşik Krallık
Mildenhall, Westernrow Road 2
FP-1, FP-2
2.
"Horizon Tech" / Birleşik Krallık
Londra, King Edward Sokağı 17, Leicester, Meridian North Blok 5 / Reading
"Sticker"
3.
"Da Vinci Avia" / Almanya
Münih, Velasco Strasse 10 / Münih
"Da Vinci"
4.
"Airlogics" / Almanya
Münih, Lerchen Strasse 28 / Münih
"Anubis"
5.
"Cort" / Danimarka
Stevring, Ostre Alle 6
"HaKi" AK-1000
6.
"Terminal Autonomy" / Letonya
Riga, Latgales Sokağı 462
AQ-400 "Scythe"
7.
"Cort" / Litvanya
Vilnius, Dariaus ir Girėno Sokağı 21A
"HaKi" AK-1000
8.
"Destinus" / Hollanda
Hengelo, Haaksbergstraat 71 / Hengelo, Opaalstraat 60
"Ruta"
9.
DP "Antonov" / Polonya
Mielec, Wojska Polskiego Sokağı 3
An-196 "Lyutiy"
10.
"UkrSpecSystems" / Polonya
Tarnow, Jan Kochanowski Sokağı 30
RAM-2X
11.
"Deviro" / Çekya
Prag, Na Strzi 1702/65 / Kolín
"Bulava"
Bileşen üretimi yapan yabancı işletmeler
1.
3W "Professional" / Almanya
Hanau, Lise-Meitner Strasse 33 / Hanau
30 BG gücünde pistonlu motorlar
2.
"Navigation U-A-V" / İspanya
Madrid, San Sebastian de los Reyes, Calle Taide 3, Ofis 0.1 / Madrid
Uydu radyonavigasyon sinyal alıcıları
3.
"KMD Avio" / İtalya
Venedik, Via dell'Artigianato 12 / Atella
60–170 BG gücünde pistonlu motorlar
4.
"Mvfly" / İtalya
Garbagnate Milanese, Via Forlanini 76/D / Vicenza
60–170 BG gücünde pistonlu motorlar
5.
"Epa Power" / İtalya
Piemonte, Via Gaetano Salvemini 19 / Omegna, Lungolago Gramsci 7
60–170 BG gücünde pistonlu motorlar
6.
"Giraldoni" / İtalya
Gallarate, Via dell'Innovazione 8 / Vicenza
60–170 BG gücünde pistonlu motorlar
7.
"PBS" / Çekya
Prag, Krakovska 583/9 / Velka Bítes, Vlkovska 279
Küçük boyutlu turbojet motorlar
8.
"Elsight" / İsrail
Hayfa, P.K. 539 / Or Yehuda, Ariel Şaron Bulvarı 3
Hücresel ağ bağlantı modülleri
9.
"Tualcom" / Türkiye
Ankara, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ TEKNOKENT Bölgesi No: 160 / Ankara, HAB OSB Mahallesi, G3A Sokak No:3 Kahramankazan
Uydu radyonavigasyon sinyal alıcıları
10.
"Dow Aksa" / Türkiye
Yalova, Akasya Sok. No:3 / Yalova
Gövde için karbon fiber