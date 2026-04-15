Rusya Savunma Bakanlığı: Avrupa ülkeleri, Ukrayna için İHA üretim ve tedarikini artırma kararı aldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Avrupa ülkeleri, Ukrayna için İHA üretim ve tedarikini artırma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun giderek artan kayıplarına çare bulmaya çalıştığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bu amaçla Kiev rejimi için İHA üretim... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T18:16+0300

2026-04-15T18:16+0300

2026-04-15T18:23+0300

Rusya Savunma Bakanlığı'nın elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2026 tarihinde, Avrupa’daki bir dizi ülkenin yönetimi, Ukrayna ordusunun artan kayıpları ve insan gücü eksikliğinin giderek derinleşmesi ışığında, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmak üzere daha fazla İHA üretimi ve tedariki konusunda karar aldı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Kiev rejimine İHA sevkiyatındaki kayda değer artışın, Avrupa ülkelerinde bulunan, İHA ve bileşenlerini üreten 'Ukrayna’ya ait' ve 'ortak' tesislere yönelik finansmanın genişletilmesiyle sağlanması planlanıyor. Bu kararı, tüm Avrupa kıtasındaki askeri-siyasi durumu keskin biçimde tırmandırmaya ve söz konusu ülkeleri adım adım Ukrayna’nın stratejik arka cephesine dönüştürmeye yönelik kasıtlı bir adım olarak değerlendiriyoruz.Kiev rejimi temsilcilerinin, Avrupa’da üretilen ve güya 'Ukrayna’ya ait' İHA’larla Rusya’ya yönelik terör saldırısı senaryolarını hayata geçirme girişimleri, öngörülemez sonuçlara yol açacaktır.Avrupa devletlerinin güvenliğini güçlendirmek yerine, Avrupalı yöneticilerin attığı adımlar bu ülkeleri hızla Rusya ile savaşa sürüklüyor.Avrupa kamuoyu, güvenliklerine yönelik tehditlerin gerçek nedenlerini net bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda kendi ülkelerinin topraklarında Ukrayna için İHA ve bileşenleri üreten “Ukrayna’ya ait” ve “ortak” işletmelerin adreslerini ve konumlarını da bilmelidir:

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya, i̇ha, silahlı i̇ha (si̇ha), ukrayna ordusu