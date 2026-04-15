UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/rusya-savunma-bakanligi-avrupa-ulkeleri-ukrayna-icin-iha-uretim-ve-tedarikini-artirma-karari-aldi-1105024436.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Avrupa ülkeleri, Ukrayna için İHA üretim ve tedarikini artırma kararı aldı
Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun giderek artan kayıplarına çare bulmaya çalıştığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bu amaçla Kiev rejimi için İHA üretim... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T18:16+0300
2026-04-15T18:23+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sumi-bolgesinde-ukrayna-ordusundan-birkac-tabur-kayip-1105012325.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı: Avrupa ülkeleri, Ukrayna için İHA üretim ve tedarikini artırma kararı aldı

18:16 15.04.2026 (güncellendi: 18:23 15.04.2026)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna askeri Lyutıy İHA'sını fırlatmaya hazırlanırken
© AP Photo / Evgeniy Maloletka — Ukrayna askeri Lyutıy İHA'sını fırlatmaya hazırlanırken
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun giderek artan kayıplarına çare bulmaya çalıştığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bu amaçla Kiev rejimi için İHA üretim ve tedarikinin artırılmasına karar verildiğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2026 tarihinde, Avrupa’daki bir dizi ülkenin yönetimi, Ukrayna ordusunun artan kayıpları ve insan gücü eksikliğinin giderek derinleşmesi ışığında, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmak üzere daha fazla İHA üretimi ve tedariki konusunda karar aldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kiev rejimine İHA sevkiyatındaki kayda değer artışın, Avrupa ülkelerinde bulunan, İHA ve bileşenlerini üreten 'Ukrayna’ya ait' ve 'ortak' tesislere yönelik finansmanın genişletilmesiyle sağlanması planlanıyor.

Bu kararı, tüm Avrupa kıtasındaki askeri-siyasi durumu keskin biçimde tırmandırmaya ve söz konusu ülkeleri adım adım Ukrayna’nın stratejik arka cephesine dönüştürmeye yönelik kasıtlı bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Kiev rejimi temsilcilerinin, Avrupa’da üretilen ve güya 'Ukrayna’ya ait' İHA’larla Rusya’ya yönelik terör saldırısı senaryolarını hayata geçirme girişimleri, öngörülemez sonuçlara yol açacaktır.

Avrupa devletlerinin güvenliğini güçlendirmek yerine, Avrupalı yöneticilerin attığı adımlar bu ülkeleri hızla Rusya ile savaşa sürüklüyor.

Avrupa kamuoyu, güvenliklerine yönelik tehditlerin gerçek nedenlerini net bir şekilde anlamakla kalmamalı, aynı zamanda kendi ülkelerinin topraklarında Ukrayna için İHA ve bileşenleri üreten “Ukrayna’ya ait” ve “ortak” işletmelerin adreslerini ve konumlarını da bilmelidir:

S. No.

Üretici / Ülke

Yasal Adres / Üretim Yeri

Ukrayna İçin Üretilen İHA ve Bileşenlerin Tipi

Avrupa'daki Ukrayna şirketlerinin şubeleri

1.

"Fire Point" / Birleşik Krallık

Mildenhall, Westernrow Road 2

FP-1, FP-2

2.

"Horizon Tech" / Birleşik Krallık

Londra, King Edward Sokağı 17, Leicester, Meridian North Blok 5 / Reading

"Sticker"

3.

"Da Vinci Avia" / Almanya

Münih, Velasco Strasse 10 / Münih

"Da Vinci"

4.

"Airlogics" / Almanya

Münih, Lerchen Strasse 28 / Münih

"Anubis"

5.

"Cort" / Danimarka

Stevring, Ostre Alle 6

"HaKi" AK-1000

6.

"Terminal Autonomy" / Letonya

Riga, Latgales Sokağı 462

AQ-400 "Scythe"

7.

"Cort" / Litvanya

Vilnius, Dariaus ir Girėno Sokağı 21A

"HaKi" AK-1000

8.

"Destinus" / Hollanda

Hengelo, Haaksbergstraat 71 / Hengelo, Opaalstraat 60

"Ruta"

9.

DP "Antonov" / Polonya

Mielec, Wojska Polskiego Sokağı 3

An-196 "Lyutiy"

10.

"UkrSpecSystems" / Polonya

Tarnow, Jan Kochanowski Sokağı 30

RAM-2X

11.

"Deviro" / Çekya

Prag, Na Strzi 1702/65 / Kolín

"Bulava"

Bileşen üretimi yapan yabancı işletmeler

1.

3W "Professional" / Almanya

Hanau, Lise-Meitner Strasse 33 / Hanau

30 BG gücünde pistonlu motorlar

2.

"Navigation U-A-V" / İspanya

Madrid, San Sebastian de los Reyes, Calle Taide 3, Ofis 0.1 / Madrid

Uydu radyonavigasyon sinyal alıcıları

3.

"KMD Avio" / İtalya

Venedik, Via dell'Artigianato 12 / Atella

60–170 BG gücünde pistonlu motorlar

4.

"Mvfly" / İtalya

Garbagnate Milanese, Via Forlanini 76/D / Vicenza

60–170 BG gücünde pistonlu motorlar

5.

"Epa Power" / İtalya

Piemonte, Via Gaetano Salvemini 19 / Omegna, Lungolago Gramsci 7

60–170 BG gücünde pistonlu motorlar

6.

"Giraldoni" / İtalya

Gallarate, Via dell'Innovazione 8 / Vicenza

60–170 BG gücünde pistonlu motorlar

7.

"PBS" / Çekya

Prag, Krakovska 583/9 / Velka Bítes, Vlkovska 279

Küçük boyutlu turbojet motorlar

8.

"Elsight" / İsrail

Hayfa, P.K. 539 / Or Yehuda, Ariel Şaron Bulvarı 3

Hücresel ağ bağlantı modülleri

9.

"Tualcom" / Türkiye

Ankara, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ TEKNOKENT Bölgesi No: 160 / Ankara, HAB OSB Mahallesi, G3A Sokak No:3 Kahramankazan

Uydu radyonavigasyon sinyal alıcıları

10.

"Dow Aksa" / Türkiye

Yalova, Akasya Sok. No:3 / Yalova

Gövde için karbon fiber

UKRAYNA KRİZİ
Sumi Bölgesi'nde Ukrayna ordusundan birkaç tabur kayıp
Dün, 16:41
