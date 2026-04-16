Filistinli uzman: Batı'nın Ukrayna’yı silahlandırmadaki ısrarı sadece yeni kayıplara yol açacak

Filistinli uzman Al-Raqb, Batı'nın Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımını sert bir dille eleştirdi, Rus topraklarına yönelik saldırıların genişletilmesi istikrar... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T14:30+0300

Filistinli siyaset bilimci Prof. Ayman Al-Raqb, Sputnik’e açıklamasında Batı'nın Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımını sert eleştirdi, Rus topraklarına yönelik saldırıların genişletilmesinin istikrar getirmeyeceğini, aksine büyük ölçekli tırmanışa yol açacağını ifade etti.2022'deki krizin başından beri Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarını bir türlü dikkate almadığına dikkat çeken Al-Raqb, Avrupa ülkelerinin Ukrayna İHA teknolojilerini geliştirmeye yönelik çabalarının çatışmayı sonlandırmak değil genişletmek amacıyla yapıldığını söyledi.Filistinli profesör, “Her seferinde bu savaşın çözümü için imkan oluştuğunda yeni komplikasyonlar görüyoruz, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık finansal yardım sağlamak amacıyla Avrupa'da konferanslar düzenleniyor. Üstelik savaş hala devam ederken Ukrayna'nın yeniden inşasından bahsedilmesi şaşırtıcı. Batı ayrıca Zelenskiy rejiminin fonları verimsiz yönetmesi ile ilgili birçok sorun tespit etti, ancak bu milyarlarca dolarlık akışı ve modern silah sevkiyatını durdurmadı ve bu, uzun süreli tükenmişliği daha da artırıyor” diye konuştu.Al-Raqb ayrıca, özellikle dronlar ve modern silah sistemleri açısından Ukrayna'nın silahlandırılmasının tekrar ön plana çıktığını ifade etti, ABD'nin savaşın ölçeğini genişletmek amacıyla bu teknolojilerin geliştirilmesindeki önemli rolünü ve Avrupa'nın aktif katılımını kaydetti.Avrupa'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırıları sürdürme politikasının ters tepebileceğini vurgulayan Al-Raqb, "Rusya bu konuda taviz vermeyecek, zira ulusal güvenliğini koruma konusunda net hedefleri var. Bu rotanın devam ettirilmesi yalnızca daha fazla tırmanışa yol açacak ki Avrupalılar, siyasi anlayış eksikliği nedeniyle 2022'den beri bu sonuçların bedelini ödüyor” vurgusunu yaptı.Avrupa ülkelerini askeri değil siyasi kanalları açmaya çağıran uzman, Moskova'ya zorla çözüm dayatılamayacağının altını çizdi.Prof. Al-Raqb, “Avrupa'nın Ukrayna'yı silahlandırmadaki ısrarı, gelecekteki her türlü diplomatik çözüm imkanını sıfırlayarak hem Avrupa kıtası hem de tüm dünya için yeni kayıplara yol açacak” uyarısında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

