DSÖ: İsrail Lübnan'da sağlık hizmetlerini 100'den fazla hedef aldı

DSÖ: İsrail Lübnan'da sağlık hizmetlerini 100'den fazla hedef aldı

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T13:17+0300

2026-04-16T13:17+0300

2026-04-16T13:17+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

lübnan

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Lübnan'ın güneyindeki en yoğun travma hastanelerinden biri olan Tibnin Devlet Hastanesi yakınında 12 ve 14 Nisan tarihlerinde yaşanan iki saldırı nedeniyle yerleşkenin hasara uğradığına değinen Ghebreyesus, bu saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaralandığını ve acil servisin zarar gördüğünü belirtti.Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı. 15 hastane ve 7 sağlık ocağı hasar gördü. 5 hastane ile 56 sağlık ocağı kapatıldı" ifadelerini kullandı.Lübnan'ın güneyine insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bunun da sağlık tesislerine desteği engellediğini ve insanların temel bakıma erişimini sınırladığına işaret etti.Ghebreyesus, şunları kaydetti:

lübnan

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

dünya sağlık örgütü (dsö), lübnan