DSÖ: İsrail Lübnan'da sağlık hizmetlerini 100'den fazla hedef aldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T13:17+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/trump-israil-ve-lubnan-liderleri-34-yil-sonra-gorusecek-1105051044.html
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Lübnan'ın güneyindeki en yoğun travma hastanelerinden biri olan Tibnin Devlet Hastanesi yakınında 12 ve 14 Nisan tarihlerinde yaşanan iki saldırı nedeniyle yerleşkenin hasara uğradığına değinen Ghebreyesus, bu saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaralandığını ve acil servisin zarar gördüğünü belirtti.
Ghebreyesus, "(İsrail saldırıları) DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydetti. Bu saldırılarda 88 kişi öldü ve 206 kişi yaralandı. 15 hastane ve 7 sağlık ocağı hasar gördü. 5 hastane ile 56 sağlık ocağı kapatıldı" ifadelerini kullandı.
Lübnan'ın güneyine insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bunun da sağlık tesislerine desteği engellediğini ve insanların temel bakıma erişimini sınırladığına işaret etti.
Ghebreyesus, şunları kaydetti:
"Sağlık tesislerinin, çalışanlarının, ambulansların ve hastaların acilen korunması çağrısını yineliyorum. Hayat kurtaran hizmetlerin gecikmeden ve bakım sağlayanlar veya alanlar için risk oluşturmadan sunulabilmesi için Lübnan genelinde güvenli, sürekli ve engelsiz insani erişim sağlanmalı."