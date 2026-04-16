Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 yıl önce tesis edilen sistem meşruiyet krizinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemin meşruiyet krizi yaşadığını belirterek bölge ülkelerinin yer almadığı hiçbir denklemin barış ve güven... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T20:25+0300
19:58 16.04.2026 (güncellendi: 20:25 16.04.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemin meşruiyet krizi yaşadığını belirterek bölge ülkelerinin yer almadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına çözüm üretemeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu programında konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Parlamentolar Arası Birlik, tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. 'Herkes için demokrasi' anlayışıyla parlamenter demokrasiye açılan Birliğin siz kıymetli mensuplarına bu akşam bir kez daha teşekkür ediyorum. Diyalog ve iş birliği imkânlarının artırılması, barış ve adalet odaklı girişimlerin yoğunlaştırılması temelinde Birliğin üstlendiği misyonu çok kıymetli buluyorum. 152. Genel Kurul'un parlamenter diplomasi zemininde daha adil ve güvenli bir dünyanın, yeni ümitlerle yeşeren huzur ve barış dolu bir geleceğin inşasına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir. Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır'' dedi.