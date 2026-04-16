https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/bessent-iki-cin-bankasi-abd-hazine-bakanligindan-mektup-aldi-1105047604.html
Bessent: İki Çin bankası ABD Hazine Bakanlığı'ndan mektup aldı
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran fonlarının aktarımı nedeniyle iki Çinli bankayı ikincil yaptırımlarla uyardıklarını açıklarken, Çin'in İran petrolünün... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
scott bessent
abd
i̇ran
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
abd
i̇ran
washington
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran fonlarının aktarımı nedeniyle iki Çinli bankayı ikincil yaptırımlarla uyardıklarını açıklarken, Çin'in İran petrolünün büyük bölümünü satın aldığını iddia etti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, iki Çinli finans kuruluşunun, hesapları üzerinden İran fonlarının aktarılması durumunda ikincil yaptırımlarla hedef alınabileceği konusunda uyarıldığını söyledi.
Bessent gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Size şunu söyleyeyim, iki Çin bankası ABD Hazine Bakanlığı'ndan mektup aldı. Bankaların isimlerini vermeyeceğim, ancak onlara, hesaplarından İran kaynaklı para aktığını kanıtlayabilirsek, ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğumuzu söyledik"
Hazine Bakanı ayrıca, Çin'in İran petrolünün yüzde 90'ından fazlasını satın aldığını iddia etti.