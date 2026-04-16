Antalya'da lisede silah tehdidi: 2 öğrenci gözaltına alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde öğrenim gördükleri liseye silahla gidecekleri yönünde mesaj paylaştıkları belirlenen iki öğrenci gözaltına alındı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Finike İlçe Emniyet Amirliği, bir lisenin WhatsApp ödev grubunda bazı öğrencilerin tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan incelemelerde, iki öğrencinin 'okula uzun namlulu silahlarla gelecekleri' yönünde mesajlar gönderdiği tespit edildi.Kimlikleri belirlenen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, cep telefonlarına el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
