Ahmet Hakan: Önce Urfa sonra Maraş neler eksik neler yapmalı?

ÖNLEM ŞART: Okullarda çeşitli güvenlik önlemleri var. Ancak yeterli olmadığı ortaya çıkmış oldu. Bakanlık, okullardaki güvenlik önlemlerini sil baştan ele almalı.

YARARLANMA: Siyaset, bu konuyu rakibe karşı kullanma aracı haline getirmek, paniği arttırmak yerine sağduyulu bir yaklaşım sergilemeli.

ÖZENTİYE DİKKAT: Urfa'dan hemen sonra benzer bir olayın Maraş'ta yaşanması... Acaba bir özentiye, bir tetiklemeye mi yol açtı? İşin bu kısmına da bakılmalı.

YENİ SORUN: Okul baskınları konusu, artık Türkiye'nin en önemli sorunu haline gelmeli. Çok kapsamlı, çok radikal adımlar atılmalı.

KAYIP NESİL: Suça sürüklenen çocuklar konusu, yakıcı bir sorun olarak gündemdeyken bir de bu çıktı ortaya. Bu ikisi arasında bir bağlantının olup olmadığı da değerlendirilmeli.

TEK TİP KIYAFET: Okullarda öğrenciler için tek tip kıyafete geçilmeli. Kartlı geçiş uygulamasına başlanmalı.

MEDYA: Okul saldırılarının bir furyaya dönüşmesinin önüne geçmek için özellikle sosyal medyadaki sorumsuz yaklaşımlara bir çare bulunmalı.

TRAVMA: Okul çocuklarının kaygılarını arttıracak, paniğe kapılmalarına yol açacak her türlü söylemden uzak durulmalı. Psikolojik güvenlik de güvenliğin bir parçası olarak ele alınmalı.

DİSİPLİN: Son dönemde okullardaki disiplin olgusunun gevşediğine dair bilgiler geliyor. Öğretmen ve yöneticiyi pasifleştiren politikalara son verilmeli.