Ahmet Hakan: Önce Urfa sonra Maraş neler eksik neler yapmalı?
09:19 16.04.2026 (güncellendi: 09:43 16.04.2026)
© AA
Önce Şanlıurfa ardından da Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından Ahmet Hakan 'Neler yapılmalı' konulu yazı yazdı. Ahmet Hakan, "Okul baskınları konusu, artık Türkiye’nin en önemli sorunu haline gelmeli. Çok kapsamlı, çok radikal adımlar atılmalı." dedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu 'nda bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 kişinin yaralandığı saldırıların ardından Türkiye'nin gündemi okulların güvenliği.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bu tür okul saldırılarının çokça yaşandığı ABD, Avrupa, İskandinav ülkeleri örnekleri iyi araştırılmalı. Oralardan dersler çıkarılmalı." dedi ve önerilerini sıraladı:
ÖNLEM ŞART: Okullarda çeşitli güvenlik önlemleri var. Ancak yeterli olmadığı ortaya çıkmış oldu. Bakanlık, okullardaki güvenlik önlemlerini sil baştan ele almalı.
YARARLANMA: Siyaset, bu konuyu rakibe karşı kullanma aracı haline getirmek, paniği arttırmak yerine sağduyulu bir yaklaşım sergilemeli.
ÖZENTİYE DİKKAT: Urfa’dan hemen sonra benzer bir olayın Maraş’ta yaşanması... Acaba bir özentiye, bir tetiklemeye mi yol açtı? İşin bu kısmına da bakılmalı.
YENİ SORUN: Okul baskınları konusu, artık Türkiye’nin en önemli sorunu haline gelmeli. Çok kapsamlı, çok radikal adımlar atılmalı.
KAYIP NESİL: Suça sürüklenen çocuklar konusu, yakıcı bir sorun olarak gündemdeyken bir de bu çıktı ortaya. Bu ikisi arasında bir bağlantının olup olmadığı da değerlendirilmeli.
TEK TİP KIYAFET: Okullarda öğrenciler için tek tip kıyafete geçilmeli. Kartlı geçiş uygulamasına başlanmalı.
MEDYA: Okul saldırılarının bir furyaya dönüşmesinin önüne geçmek için özellikle sosyal medyadaki sorumsuz yaklaşımlara bir çare bulunmalı.
TRAVMA: Okul çocuklarının kaygılarını arttıracak, paniğe kapılmalarına yol açacak her türlü söylemden uzak durulmalı. Psikolojik güvenlik de güvenliğin bir parçası olarak ele alınmalı.
DİSİPLİN: Son dönemde okullardaki disiplin olgusunun gevşediğine dair bilgiler geliyor. Öğretmen ve yöneticiyi pasifleştiren politikalara son verilmeli.
SİLAHLANMA: Bir okul çocuğunun silaha bu kadar rahat ulaşabilmesi çok büyük sorun. Bireysel silahlanma sorunu masaya yatırılmalı.