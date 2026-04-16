Abdulkadir Selvi: 'Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi sürece olumlu bir katkı yapabilir'

"Sıra sürecin önemli kilometre taşlarından biri olan yasal düzenlemelere geldi. Önce PKK silah bıraksın, sonra yasal düzenleme mi yapılsın, yoksa önce yasal düzenleme yapılsın sonra PKK silah bıraksın mı tartışması yaşanıyordu. Bu iş yumurta mı tavuktan çıktı tavuk mu yumurtadan çıktı işine dönmüştü. Ancak bu tartışma aşıldı. MGK’da bu konu ele alındı. AK Parti’de yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda bir görüş birliği oluştu. Mayıs ayında çalışmaların başlaması bekleniyor. Zaten ilgili bakanlıkların katılımı ile bir “Güvenlik Mekanizması”nın oluşturulması düşünülüyor. Güvenlik Mekanizması’nın MİT, Milli Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşması düşünülüyor. Suça bulaşmış olanlar, bulaşmamış olanlar orada değerlendirilecek. Ayrıca 3 ya da 5 yıl gibi bir izleme süreci konulacak."