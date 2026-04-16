Abdulkadir Selvi: 'Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi sürece olumlu bir katkı yapabilir'
Abdulkadir Selvi: 'Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi sürece olumlu bir katkı yapabilir'
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Selahattin Demirtaş'ı köşesine taşıdı. Selvi "Terörsüz Türkiye sürecini 'Direniş hattı' olarak tanımladı... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci ve köşe yazarı Abdulkadir Selvi, "Terörsüz Türkiye sürecini" köşesine taşıdı. Selvi bugünkü yazısında şunları kaydetti:
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Selahattin Demirtaş'ı köşesine taşıdı. Selvi "Terörsüz Türkiye sürecini 'Direniş hattı' olarak tanımladı. Erdoğan bu tanımı ilk kez kullanıyor. Bu da sürece yüklediği anlamın önemini ortaya koyuyor" ifadelerini kullanarak "Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi sürece olumlu bir katkı yapabilir" dedi.
Gazeteci ve köşe yazarı Abdulkadir Selvi, "Terörsüz Türkiye sürecini" köşesine taşıdı. Selvi bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Erdoğan, daha önce “İç cepheyi tahkim etme” demişti. Bu kez Terörsüz Türkiye sürecini “Direniş hattı” olarak tanımladı. Erdoğan bu tanımı ilk kez kullanıyor. Bu da sürece yüklediği anlamın önemini ortaya koyuyor."
"Sıra sürecin önemli kilometre taşlarından biri olan yasal düzenlemelere geldi. Önce PKK silah bıraksın, sonra yasal düzenleme mi yapılsın, yoksa önce yasal düzenleme yapılsın sonra PKK silah bıraksın mı tartışması yaşanıyordu. Bu iş yumurta mı tavuktan çıktı tavuk mu yumurtadan çıktı işine dönmüştü. Ancak bu tartışma aşıldı. MGK’da bu konu ele alındı. AK Parti’de yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda bir görüş birliği oluştu. Mayıs ayında çalışmaların başlaması bekleniyor. Zaten ilgili bakanlıkların katılımı ile bir “Güvenlik Mekanizması”nın oluşturulması düşünülüyor. Güvenlik Mekanizması’nın MİT, Milli Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşması düşünülüyor. Suça bulaşmış olanlar, bulaşmamış olanlar orada değerlendirilecek. Ayrıca 3 ya da 5 yıl gibi bir izleme süreci konulacak."
"50 yıllık bir sorunu çözerken,3 yıl ya da 5 yıl daha fazla hapiste yatsınlar mantığıyla yaklaşamayız. Bütünlükçü olarak bakmalıyız. Kucaklayıcı olmalıyız. Devlet intikam peşinde koşmaz. Kerim devlet olarak hareket etmeliyiz."
"Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi sürece olumlu bir katkı yapabilir. Yeni bir ivme kazandırabilir. Çünkü Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti tabanında güçlü bir karşılığı var. Ayrıca sürece önemli bir katkı sağladı. Öcalan’la görüşen devlet Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde niye tutuyor?"
