Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-calismalarinda-kayda-deger-mesafe-alindi-1103644130.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı
Sputnik Türkiye
Ramazan'ın ilk iftar programında şehir aileleriyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında kayda değer mesafe alındığını... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T20:09+0300
2026-02-19T20:18+0300
türki̇ye
türkiye
çankaya köşkü
i̇ftar
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102554582_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_b38b65fee3bb808bc5ea16cf0e4a832e.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından bazı öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/erdogan-komisyon-raporunu-tamamladi-tarihi-bir-adim-attik-1103603633.html
türki̇ye
çankaya köşkü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102554582_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c98a6f5691202805e60fb61952d740e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, çankaya köşkü, i̇ftar, recep tayyip erdoğan
türkiye, çankaya köşkü, i̇ftar, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı

20:09 19.02.2026 (güncellendi: 20:18 19.02.2026)
© Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© Utku Uçrak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ramazan'ın ilk iftar programında şehir aileleriyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında kayda değer mesafe alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından bazı öne çıkan başlıklar şöyle:
Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, hak, hukuk, özgürlük kavramlarını sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor"
Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız"
Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık"
"Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz"
Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz"
"(Terör) Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız"
"Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu"
Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
POLİTİKA
Erdoğan: Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık
Dün, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала