Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı

Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, hak, hukuk, özgürlük kavramlarını sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor" Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, hak, hukuk, özgürlük kavramlarını sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor"

Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız" Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız"

Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık" Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık"

"Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz" "Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz"

Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz" Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz"

"(Terör) Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız" "(Terör) Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız"

"Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu" "Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu"