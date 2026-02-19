Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı
20:09 19.02.2026 (güncellendi: 20:18 19.02.2026)
© Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© Utku Uçrak
Ramazan'ın ilk iftar programında şehir aileleriyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında kayda değer mesafe alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından bazı öne çıkan başlıklar şöyle:
Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, hak, hukuk, özgürlük kavramlarını sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor"
Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız"
Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık"
"Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz"
Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz"
"(Terör) Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız"
"Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu"
Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu"