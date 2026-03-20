https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/abd-dogu-pasifikte-uyusturucu-tasidigi-one-surulen-bir-tekneyi-daha-vurdugunu-acikladi-1104397680.html
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlediğini bildirdi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T20:51+0300
dünya
pete hegseth
abd
karayipler
güney saha (southcom)
sahil güvenlik
pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101564578_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_4932007cbaa85c48a3269993a48d6d9b.png
SOUTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Güney Mızrağı Operasyonu' kapsamında Doğu Pasifik'teki 'düşük profilli' bir teknenin hedef alındığı belirtildi.Teknenin uyuşturucu taşıdığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, hedefe 'öldürücü kinetik saldırı' düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada, ABD ordu mensuplarının saldırıda zarar görmediği, teknede hayatta kalan üç kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatılması için ABD Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildiği aktarıldı.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 'Güney Mızrağı Operasyonu' başlattıklarını duyurmuştu.ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kolombiya-abdnin-pasifik-okyanusu-aciklarinda-tekneye-duzenledigi-saldiriya-tepki-gosterdi-1100409340.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101564578_250:0:2343:1570_1920x0_80_0_0_b2d08fc810d5bad97194193e35d3c99e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
