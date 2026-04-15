Zelenskiy’den Patriot şikayeti: ‘Daha beteri olamazdı’

Zelenskiy’den Patriot şikayeti: ‘Daha beteri olamazdı’

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Ortadoğu'daki çatışma bağlamında, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzeleri konusunda büyük eksiklik yaşadığını belirterek durumu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T11:41+0300

2026-04-15T11:41+0300

2026-04-15T11:45+0300

Vladimir Zelenskiy, Alman televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yaşadığı hava savunma füze eksikliğinden yakındı.Zelenskiy, “Ortadoğu'daki savaş daha fazla sürerse Ukrayna'nın silahları azalacak... Şu anda öyle bir silah eksikliği yaşıyoruz ki, daha beteri olamazdı” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri, ABD’nin İran’la yaşadığı çatışma nedeniyle Ukrayna'ya giderek daha az ilgi gösterdiğini söyledi.Zelenskiy daha önce de Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu füze ve silahları temin etmekte zorluklar yaşayabileceğini, şimdi İran operasyonu nedeniyle ABD’nin de bu silahlara ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti. Kiev rejimi lideri, NATO ülkelerinin katkılarıyla hızlı silah teslimatlarını öngören Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında Avrupa'nın ödemeyi yapmadığı dilim nedeniyle Patriot hava savunma füzelerinin Ukrayna'ya zamanında teslim edilmediğinden şikayet etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözümü engellediğine, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve “ateşle oyun” olduğuna inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti.

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, nato, abd