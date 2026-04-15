Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/irana-ait-supertanker-abdnin-ablukasini-deldi-1105028486.html
İran'a ait süpertanker ABD'nin ablukasını deldi
Sputnik Türkiye
Yaptırım listesindeki dev süpertanker, ABD ablukasını ihlal ederek güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştı.
2026-04-15T11:22+0300
2026-04-15T13:11+0300
dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
tanker
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_0:85:1578:973_1920x0_80_0_0_55264dbd308dfd2a98b946cae3a271ae.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/hurmuz-bogazinda-abluka-test-gibi-kim-daha-fazla-dayanacak-1105001161.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_85:0:1493:1056_1920x0_80_0_0_b7910cab9e6b8d78b7691157ebdf58f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:22 15.04.2026 (güncellendi: 13:11 15.04.2026)
Abone ol
Yaptırım listesindeki dev süpertanker, ABD ablukasını ihlal ederek güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştı.
ABD yaptırımları altındaki VLCC sınıfı bir İran süpertankeri, açık denizleri ve Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran karasularına giriş yaptı.

Washington yönetiminin İran kıyılarına yönelik ablukasını boşa çıkaran hamle, deniz trafiğinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşti.

Yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip tanker, hiçbir engelle karşılaşmadan varış noktasına ulaştı.

İkinci bir gemi daha Hürmüz'den geçti

Fars haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin deniz ablukası devam ederken İran'a ait ikinci bir gemi daha Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Gıda ürünleri taşıyan geminin İran'ın güneybatısındaki 'İmam Humeyni' limanına doğru ilerlediği bildirildi.

Daha önce ABD tarafı, açık denizlerden İran kıyı şeridine doğru hiçbir geminin hareketine, ayrıca bu gemilerin İran sularına veya limanlarına demirlemesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
Benzin istasyonundaki bir kamyona yansıyan benzin fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
DÜNYA
Hürmüz Boğazı’nda abluka 'test gibi': Kim daha fazla dayanacak?
Dün, 13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
