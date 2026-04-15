İran'a ait süpertanker ABD'nin ablukasını deldi
11:22 15.04.2026 (güncellendi: 13:11 15.04.2026)
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri
© REUTERS Stringer
Yaptırım listesindeki dev süpertanker, ABD ablukasını ihlal ederek güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştı.
ABD yaptırımları altındaki VLCC sınıfı bir İran süpertankeri, açık denizleri ve Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran karasularına giriş yaptı.
Washington yönetiminin İran kıyılarına yönelik ablukasını boşa çıkaran hamle, deniz trafiğinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşti.
Yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip tanker, hiçbir engelle karşılaşmadan varış noktasına ulaştı.
Washington yönetiminin İran kıyılarına yönelik ablukasını boşa çıkaran hamle, deniz trafiğinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşti.
Yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip tanker, hiçbir engelle karşılaşmadan varış noktasına ulaştı.
İkinci bir gemi daha Hürmüz'den geçti
Fars haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin deniz ablukası devam ederken İran'a ait ikinci bir gemi daha Hürmüz Boğazı'nı geçti.
Gıda ürünleri taşıyan geminin İran'ın güneybatısındaki 'İmam Humeyni' limanına doğru ilerlediği bildirildi.
Daha önce ABD tarafı, açık denizlerden İran kıyı şeridine doğru hiçbir geminin hareketine, ayrıca bu gemilerin İran sularına veya limanlarına demirlemesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
Gıda ürünleri taşıyan geminin İran'ın güneybatısındaki 'İmam Humeyni' limanına doğru ilerlediği bildirildi.
Daha önce ABD tarafı, açık denizlerden İran kıyı şeridine doğru hiçbir geminin hareketine, ayrıca bu gemilerin İran sularına veya limanlarına demirlemesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.