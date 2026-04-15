İran'a ait süpertanker ABD'nin ablukasını deldi

İran'a ait süpertanker ABD'nin ablukasını deldi

Yaptırım listesindeki dev süpertanker, ABD ablukasını ihlal ederek güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştı. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T11:22+0300

2026-04-15T11:22+0300

2026-04-15T13:11+0300

ABD yaptırımları altındaki VLCC sınıfı bir İran süpertankeri, açık denizleri ve Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran karasularına giriş yaptı.Washington yönetiminin İran kıyılarına yönelik ablukasını boşa çıkaran hamle, deniz trafiğinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşti.Yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip tanker, hiçbir engelle karşılaşmadan varış noktasına ulaştı.İkinci bir gemi daha Hürmüz'den geçtiFars haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin deniz ablukası devam ederken İran'a ait ikinci bir gemi daha Hürmüz Boğazı'nı geçti.Gıda ürünleri taşıyan geminin İran'ın güneybatısındaki 'İmam Humeyni' limanına doğru ilerlediği bildirildi.Daha önce ABD tarafı, açık denizlerden İran kıyı şeridine doğru hiçbir geminin hareketine, ayrıca bu gemilerin İran sularına veya limanlarına demirlemesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, hürmüz boğazı, tanker, yaptırım