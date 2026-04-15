Zaharova: Rusya ve Çin uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktördür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve Çin'i uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktör olarak nitelendirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Sergey Lavrov'un Çin ziyareti bağlamında Radyo Sputnik'e verdiği demeçte muazzam topraklara ve nüfusa sahip olan Rusya ve Çin'in uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktör olduğunu belirtti.Rus diplomat, Rusya ve Çin'in Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'na ilişkin karar tasarısını engellememiş olmaları durumunda neler olabileceğini hayal etmek bile korkutucu olduğuna dikkat çekti.Zaharova ayrıca Rusya ve Çin'in devasa topraklara, nüfusa ve jeopolitik konuma sahip iki ülke olduğunu ve ‘gezegenin çöküşünü önlemek için kaynaklarını birleştirdiklerini’ vurguladı.

