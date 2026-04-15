Zaharova: Rusya ve Çin uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktördür
Zaharova: Rusya ve Çin uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktördür
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve Çin'i uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktör olarak nitelendirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T15:02+0300
2026-04-15T15:02+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
çin
i̇stikrar
radyo sputnik
hürmüz boğazı
sergey lavrov
ziyaret
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Sergey Lavrov'un Çin ziyareti bağlamında Radyo Sputnik'e verdiği demeçte muazzam topraklara ve nüfusa sahip olan Rusya ve Çin'in uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktör olduğunu belirtti.Rus diplomat, Rusya ve Çin'in Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'na ilişkin karar tasarısını engellememiş olmaları durumunda neler olabileceğini hayal etmek bile korkutucu olduğuna dikkat çekti.Zaharova ayrıca Rusya ve Çin'in devasa topraklara, nüfusa ve jeopolitik konuma sahip iki ülke olduğunu ve ‘gezegenin çöküşünü önlemek için kaynaklarını birleştirdiklerini’ vurguladı.
rusya
çin
hürmüz boğazı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, çin, i̇stikrar, radyo sputnik, hürmüz boğazı, sergey lavrov, ziyaret
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, çin, i̇stikrar, radyo sputnik, hürmüz boğazı, sergey lavrov, ziyaret

Zaharova: Rusya ve Çin uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktördür

15:02 15.04.2026
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve Çin'i uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktör olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Sergey Lavrov'un Çin ziyareti bağlamında Radyo Sputnik'e verdiği demeçte muazzam topraklara ve nüfusa sahip olan Rusya ve Çin'in uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktör olduğunu belirtti.

Ülkelerimiz (Rusya ve Çin) uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı faktördür.

Rus diplomat, Rusya ve Çin'in Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'na ilişkin karar tasarısını engellememiş olmaları durumunda neler olabileceğini hayal etmek bile korkutucu olduğuna dikkat çekti.
Zaharova ayrıca Rusya ve Çin'in devasa topraklara, nüfusa ve jeopolitik konuma sahip iki ülke olduğunu ve ‘gezegenin çöküşünü önlemek için kaynaklarını birleştirdiklerini’ vurguladı.
Lavrov ve Vang Yi, ABD–İran çatışması, Asya-Pasifik ve Ukrayna krizini görüştü
Заголовок открываемого материала