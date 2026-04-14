Lavrov ve Vang Yi, ABD–İran çatışması, Asya-Pasifik ve Ukrayna krizini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çinli mevkidaşı Vang Yi, ABD ile İran arasındaki çatışma, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve Ukrayna krizine ilişkin... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T18:15+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çinli mevkidaşı Vang Yi, ABD ile İran arasındaki çatışma, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve Ukrayna krizine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD ile İran arasında devam eden çatışma, Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Ukrayna krizinini görüştü. Taraflar ayrıca bu yıl yapılması planlanan Rusya–Çin liderler zirvesinin hazırlıklarını ele aldı.
Açıklamada, “Rusya ve Çin dışişleri bakanları, ABD ile İran arasındaki çatışma, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve Ukrayna krizi olmak üzere, ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konular üzerine derinlemesine görüş alışverişinde bulundu” denildi.
Açıklamada ayrıca, tarafların, Rusya ve Çin liderleri arasında bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin hazırlıklarını görüştüğü aktarıldı.