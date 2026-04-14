https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/lavrov-ve-vang-yi-abdiran-catismasi-asya-pasifik-ve-ukrayna-krizini-gorustu-1105014462.html

Lavrov ve Vang Yi, ABD–İran çatışması, Asya-Pasifik ve Ukrayna krizini görüştü

Sputnik Türkiye

14.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

çin dışişleri bakanlığı

vang yi

sergey lavrov

görüşme

pekin

i̇ran

abd

asya-pasifik

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076380570_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0a381e80b60aafb42adde075fc8216f7.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD ile İran arasında devam eden çatışma, Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Ukrayna krizinini görüştü. Taraflar ayrıca bu yıl yapılması planlanan Rusya–Çin liderler zirvesinin hazırlıklarını ele aldı.Açıklamada, “Rusya ve Çin dışişleri bakanları, ABD ile İran arasındaki çatışma, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve Ukrayna krizi olmak üzere, ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel konular üzerine derinlemesine görüş alışverişinde bulundu” denildi.Açıklamada ayrıca, tarafların, Rusya ve Çin liderleri arasında bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin hazırlıklarını görüştüğü aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/lavrov-bati-tayvan-meselesinde-tehlikeli-oyunlar-oynamaya-devam-ediyor-1105006479.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

