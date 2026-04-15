https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/unlu-luks-marka-acikladi-savas-ulasimi-ulasim-satislarimizi-etkiledi-1105030088.html

Ünlü lüks marka açıkladı: Savaş ulaşımı, ulaşım satışlarımızı etkiledi

Sputnik Türkiye

Fransız lüks devi Hermes’in hisseleri, İran savaşı nedeniyle satışların Orta Doğu ve Avrupa’da darbe almasının ardından çarşamba günü açılışta yüzde 14 düştü... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T12:03+0300

2026-04-15T12:03+0300

2026-04-15T12:03+0300

ekonomi̇

hermes

dubai

paris

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097280063_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e4a06741fcbff9e841a7f9a621f95e2.jpg

Sektörde bu yıl talebin toparlanacağına dair beklentiler de savaşın etkisiyle zayıfladı. Dubai’de alışveriş merkezi satışlarının düşmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi, tüketici güvenini baskıladı.Ünlü lüks moda markası Hermes, sektördeki yavaşlamaya karşı en dirençli şirketlerden biri olarak görülüyordu. Ancak şirket hisseleri üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerileyerek yıl başından bu yana toplamda yüzde 28 değer kaybetti.Hermes, Birkin ve Kelly çantaları, ipek eşarplar ve parfümler dahil ürün satışlarının kur etkisinden arındırılmış olarak yüzde 5,6 arttığını bildirdi. Ancak bu oran, analist beklentisi olan yüzde 7,1’in altında kaldı.Orta Doğu’da satışlar yüzde 6 düşerek 160 milyon euroya geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 185 milyon euroydu.Şirketin mali işler sorumlusu Eric du Halgouet, yılın ilk iki ayında çift haneli büyüme gördüklerini ancak mart ayında satışların aniden durduğunu belirtti. Dubai ve Körfez’deki lüks alışveriş merkezlerinde satışların mart ayında yüzde 40 düştüğünü söyledi.Toplam satışların yalnızca yüzde 4,4’ünü oluştursa da Orta Doğu, geçen yıl Hermès’in en hızlı büyüyen bölgesiydi.10 bin doların üzerindeki çantalarla ultra zengin müşterilere hitap eden Hermès, turist sayısındaki düşüşün özellikle havalimanlarındaki mağazalar ve Orta Doğu’nun yanı sıra İngiltere, İtalya ve İsviçre’de satışları etkilediğini açıkladı.Fransa’da satışlar turizmin düşmesi nedeniyle yüzde 2,8 geriledi. En büyük pazar olan Asya’da ise büyüme yüzde 3,5 ile sınırlı kaldı, hava yolculuğundaki aksaklıklar özellikle Singapur ve Tayland’da etkili oldu.60 imtiyazlı mağazanın yaklaşık 40’ının seyahat perakendesi kapsamında olduğu ve hava trafiğindeki aksaklıklardan etkilendiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sahte-uygulama-indiren-unlu-muzisyen-yaklasik-500-bin-dolarlik-kripto-birikimini-kaybetti-1105027316.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hermes, dubai, paris