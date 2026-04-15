Ulusal araştırma: Amerikalılar en çok kimi seviyor? Trump değil
Sputnik Türkiye
Amerika'nın en sevilen ismi kim? Tom Hanks mi? Donald Trump mı? Michael Jordan mı? Oprah Winfrey mi? Nicolas Cage mi? Şaşırtıcı bir şekilde, bunların hiçbiri...
2026-04-15T10:29+0300
Massachusetts Lowell Üniversitesi tarafından ABD’li yetişkinlerle yapılan ulusal ankete göre ABD'li ünlü country şarkıcısı Dolly Parton, ülkenin önde gelen siyasi figürleri de dahil olmak üzere diğer tüm isimler arasında ABD'nin en sevilen ismi çıktı.
Geçtiğimiz ocak ayında 80 yaşına giren Parton’ın net beğeni oranı +65. Parton, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın (+14) bile üstünde çıktı. Ayrıca Taylor Swift’in (+3) 62 puan önünde yer alıyor.
Bernie Sanders +6, George W. Bush ise şaşırtıcı şekilde +5 puan aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (-3), Alexandria Ocasio-Cortez (-6), JD Vance (-10), Kamala Harris (-11) ve Gavin Newsom (-14) gibi politikacılar ise çok düşük oranlarda kaldı.
Peki Donald Trump nerede?
ABD Başkanı Trump ise -18 puanla listede kendine yer buldu. “Country müziğin kraliçesi” Parton, Trump'ın tam 83 puan önde.
Listenin daha alt sıralarında Joe Biden (-19), Benjamin Netanyahu (-19), Tucker Carlson (-21) ve Mark Zuckerberg (-43) bulunuyor.
Parton, sanatçılığının yanı sıra çocuk hastanelerine bağışlarıyla da biliniyor. Sanatçının bir de tema parkı bulunuyor.