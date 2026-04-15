https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/kral-charlesin-abd-programi-belli-oldu-kongreye-hitap-edecek-trumpla-bir-araya-gelecek-1105024082.html
Kral Charles'ın ABD programı belli oldu: Kongre’ye hitap edecek, Trump'la bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı 3. Charles, Nisan sonunda ABD'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette Kongre'ye hitap edecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile özel görüşme yapacak.
2026-04-15T09:51+0300
dünya
kral 3. charles
i̇ngiltere kralı 3. charles
donald trump
buckingham sarayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099443599_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_c3fea834a62a4926a67cc3bc95ab69be.jpg
İngiltere Kralı 3. Charles, nisan ayının son günlerinde gerçekleştireceği ABD ziyareti kapsamında bazı temaslarda bulunacak. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Kral Charles, ABD Kongresi’nin ortak oturumuna hitap edecek ve Donald Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.27-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak ziyaret kapsamında Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Washington DC, New York ve Virginia’da çeşitli etkinliklere katılacak. Programın, ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle bağlantılı olduğu belirtildi.ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.Program belli olduTartışmalara rağmen Buckingham Sarayı, ziyaretin iki ülke arasındaki tarihi, ekonomik ve kültürel bağları vurgulamayı amaçladığını belirtti. Kral Charles’ın anayasal rolü gereği siyasi tartışmaların dışında kalacağı ve Birleşik Krallık’ı temsil edeceği ifade edildi.Ziyaret kapsamında Charles ve Camilla, Washington’da Trump ve eşi Melania Trump ile bir araya gelecek. Programda resmi karşılama töreni, askeri geçit, devlet yemeği de yer alıyor.Kral Charles, ABD Kongresi’ne hitap eden ikinci İngiliz hükümdarı olacak. Daha önce Kraliçe 2. Elizabeth 1991 yılında Kongre’de konuşma yapmıştı.Kraliyet çifti, Washington’daki temasların ardından New York’a geçerek sosyal projeler yürüten kuruluşlarla bir araya gelecek. Programın Virginia ayağında ise yerli topluluklar ve çevre koruma gruplarıyla görüşmeler yapılacak.
buckingham sarayı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099443599_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_d5e410efa0b1db0b382e50aa230ef413.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
