UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
13:06 15.04.2026
© Sputnik / Таисия Лисковец / Multimedya arşivine gidinHarkov
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Volçanskiye Hutora yerleşim biriminde kontrol sağladı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

Ukrayna ordusu, Volçanskiye Hutora yerleşim birimini Rus mevzilerine saldırı için bir köprü başı olarak kullanmayı planlıyordu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 145 asker ve tanklar dahil 23 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombası ve 225 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotunu imha etti.
