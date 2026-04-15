Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Volçanskiye Hutora yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 145 asker ve tanklar dahil 23 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombası ve 225 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotunu imha etti.

