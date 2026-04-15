Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T13:06+0300
2026-04-15T13:06+0300
2026-04-15T13:06+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Volçanskiye Hutora yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 145 asker ve tanklar dahil 23 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombası ve 225 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotunu imha etti.
rusya
ukrayna
donbass
harkov
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, tampon bölge
rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, tampon bölge
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Volçanskiye Hutora yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ukrayna ordusu, Volçanskiye Hutora yerleşim birimini Rus mevzilerine saldırı için bir köprü başı olarak kullanmayı planlıyordu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 145 asker ve tanklar dahil 23 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombası ve 225 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rus Karadeniz Filosu, Ukrayna’ya ait üç insansız hücumbotunu imha etti.