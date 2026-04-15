Pentagon, İHA üretimi finansmanını 242 kat artırmayı planlıyor
ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon) bünyesinde faaliyet gösteren DAWG (Deputy's Advisory Working Group) grubunun bütçesini 242 kat artıracağı tespit edildi.
12:31 15.04.2026 (güncellendi: 12:37 15.04.2026)
ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) bünyesinde faaliyet gösteren DAWG (Deputy's Advisory Working Group) grubunun bütçesini 242 kat artıracağı tespit edildi.
Sputnik, Pentagon’un açık kaynaklarındaki belgeleri inceleyerek ABD’nin İHA üretimi için öngörülen bütçeyi neredeyse 55 milyar dolara çıkaracağı sonucuna vardı.
DAWG için öngörülen fonun bu yılki 225 milyon dolardan gelecek yıl 54 milyar 600 milyon dolara çıkarılması bekleniyor. Söz konusu miktarın 53 milyar 600 milyonluk kısmı, olağan bütçe sürecinin dışında kalan zorunlu ödeneklerden oluşuyor. Bu durum, Pentagon’a otonom savaş sistemleri konuşlandırma sürecini hızlandırma fırsatını sağlıyor.
Savaş Bakanlığı, geliştirme ve test harcamalarını 210 milyar 400 milyon dolardan 343 milyar 700 milyon dolara çıkaracak. Bu artışın yaklaşık yüzde 41'i DAWG grubunun ihtiyaçlarına yönlendirilecek.
DAWG geçen yılın ağustos ayında, savunma ve göç kontrolüne yönelik harcamaları artıran ancak sağlık hizmetleri ve çevre girişimlerine yönelik harcamaları azaltan One Big Beautiful Bill Act (Büyük Güzel Yasa Tasarısı) kapsamında oluşturulmuştu.