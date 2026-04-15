https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/trump-iran-savasi-sona-cok-yakin-borsa-patlama-yapacak-1105034300.html

Trump: İran savaşı ‘sona çok yakın’, borsa ‘patlama yapacak’

ABD Başkanı, Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda ‘Onları askeri olarak tamamen yendik’ iddiasında bulunurken ‘Bence sona yakın, çok yakın olduğunu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T14:18+0300

dünya

i̇ran

fox news

haberler

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105034143_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_b2e1389f3e70575003ffc10ec075865c.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı yeni açıklamada İran’daki yetkililerin bir barış anlaşmasına varma konusunda istekli olduğunu öne sürerek, savaşın ‘sona çok yakın’ olduğunu söyledi.Trump, Fox Business sunucusu Maria Bartiromo ile yaptığı röportajda, “Onları askeri olarak tamamen yendik” iddiasında bulundu. “Bence sona yakın, çok yakın olduğunu düşünüyorum... Şu anda çekilsek bile o ülkeyi yeniden inşa etmeleri 20 yıl alır ve biz henüz bitirmedik” ifadelerini kullandı.“Ne olacağını göreceğiz, ama bence anlaşma yapmak istiyorlar, hem de çok” diye ekledi.'Borsa patlama yapacak'Trump’ın son açıklamaları, geçen hafta sonu yapılan barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen ABD-İran savaşına diplomatik bir çözüm bulunabileceğine dair piyasalarda artan iyimserliğin ortasında geldi.Trump, savaşın tetiklediği küresel piyasa dalgalanmalarını küçümserken, arz kesintileri nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının yakında düşeceğini söyledi.ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarını bir kez daha savunan Trump, “Onların asla bir nükleer silaha sahip olmalarını engellemek zorundayız” dedi.Trump ayrıca savaş sona erdiğinde “borsanın patlama yapacağını aslında şimdiden yükseldiğini” öne sürdü.Venezuela’yı hatırlattıTrump, askeri operasyonlara Venezuela ile başladıklarını hatırlatarak, ilk döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ancak bu kadar fazla kullanacağını bilmediğini söyledi.'Trump olsanız bile uzun ABD Başkanı, tüm köprülerin bir saat içinde yok edilebileceğini, aynı sürede enerji ve elektrik santrallerinin de imha edilebileceğini ancak bunu yapmak istemediklerini belirterek, "Bir gün yeniden inşa etmeniz gerekir ve bir köprüyü yeniden yapmak 10 yıl sürer, Trump olsanız bile çok uzun sürer" ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınmasına yönelik tepkilere ilişkin de konuşan Trump, Çinliler ya da Suudi Arabistanlılardan abluka konusunda herhangi bir tepki görmediklerini kaydetti.Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye mektupTrump, Çin'in İran'a silah verdiğini duyduğunu savunarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bu konu hakkında bir mektup yazdığını, onun da karşılık olarak böyle bir şey yapmadığıyla ilgili kendisine bir mektup gönderdiğini ifade etti.Çin'in "kendisinden daha sert birisiyle karşılaşma olasılığının olmadığını" ileri süren Trump, "Ama başkanla da iyi bir ilişkim var ve bu iyi bir şey" dedi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

