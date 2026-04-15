Amerikan basını: ABD, Orta Doğu’ya binlerce ek asker gönderiyor, yüksek riskli kara senaryoları
ABD, iki haftalık ateşkesin 22 Nisan'daki son tarihine yaklaşılırken ve Trump iki gün içinde tekrar masaya oturalacağını söylerken, Orta Doğu'daki askeri...
Amerikan basını: ABD, Orta Doğu’ya binlerce ek asker gönderiyor, yüksek riskli kara senaryoları
13:17 15.04.2026 (güncellendi: 13:23 15.04.2026)
ABD, iki haftalık ateşkesin 22 Nisan’daki son tarihine yaklaşılırken ve Trump iki gün içinde tekrar masaya oturalacağını söylerken, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırıyor. Pentagon, Amerikan basınına göre yaklaşık 10 bin ek personel konuşlandırdığı belirtilirken, ‘yüksek riskli kara operasyonları da’ sıralandı.
The Washington Post’un haberine göre bu kapsamda:
USS George H.W. Bush savaş gemisi üzerinde 6 bin asker
Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ve 11. Deniz Piyade Sefer Birliği ile birlikte 4 bin 200 asker
Bu takviye, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bölgede ‘üç uçak gemisi’ sağlarken, gazetede ‘ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yürütülen müzakerelerin İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda sonuç vermemesi halinde geniş bir saldırı seçeneği yelpazesi sunacak’ ifadelerini yer verildi ve eklendi:
Donald Trump, maksimum ekonomik baskı uygulamak amacıyla, İran limanlarına yönelik bir deniz ablukası başlattı. Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde şu anda bir düzineden fazla savaş gemisi gemileri durdurup denetliyor.
Trump, savaşın sona ermesine yakın olunduğu yönünde iyimserliğini dile getirirken, ablukaya herhangi bir müdahalenin ‘anında ve sert’ bir güçle karşılık bulacağı uyarısında bulundu.
ABD’nin yüksek riskli kara senaryoları
Yine WP’nin haberine göre deniz hamlelerinin ötesinde, ABD’li yetkililerin yüksek riskli kara senaryolarını da değerlendirdiği bildiriliyor. Bunlar arasında:
Özel operasyonlarla nükleer materyallerin ele geçirilmesi
Stratejik İran adalarının ya da petrol ihracat tesislerinin (mesela Hark Adası'nın) işgal edilmesi yer alıyor.
‘Önemli sayıda Amerikan kaybına yol açabilir’
Askeri analistler, Amerikan basınına bu hamlelerin önemli bir baskı unsuru sağladığını ancak ciddi riskler barındırdığını belirtiyor. Washinton Post’un haberinde ‘Gemiye çıkma operasyonları ve olası kara müdahaleleri, önemli sayıda Amerikan kaybına yol açabilir’ ifadelerine yer verdi.
Beyaz Saray yönetimi ise, habere göre 'tüm askeri seçenekleri masada tutmanın, mevcut kırılgan barış bozulmadan önce Tahran’ı kabul edilebilir bir anlaşmaya zorlamanın tek yolu olduğunu' savunuyor.