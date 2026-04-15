https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/bakan-tekin-siverekteki-okul-saldirisiyla-ilgili-konustu-bir-ogretmende-kalici-hasar-olabilir--1105033013.html

Bakan Tekin Siverek'teki okul saldırısıyla ilgili konuştu: Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir

Sputnik Türkiye

Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken yaralanan bir öğretmende kalıcı hasar... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T13:21+0300

türki̇ye

siverek

yusuf tekin

milli eğitim bakanlığı (meb)

saldırı

silahlı saldırı

okul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094928921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c53afb6fa3361a9f94e47292e86b1887.jpg

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa Siverek'te bir okula yönelik saldırıyla ilgili konuştu. 'Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını görecek şekilde adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip edeceğiz' diyen Bakan Tekin, "Yaralılarımızın, sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili, hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var" dedi.Bakan Tekin şunları dile getirdi: "Biz olaya gerçekten üzüldük. İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları birlikte süreci yürütüyoruz zaten. Biz olaydan haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız'dı. Programını yarıda keserek oraya geçti. Gün boyu oradaydı, sürekli iletişim halindeydik. Başkanımız bakanlık içerisindeki en yakın çalışma arkadaşlarımızdan birisi. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz. Valilikle sürekli irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız."Soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip edeceğizOlaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik soruya Tekin, "Zaten biz bu tür olaylarda hemen soruşturma başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden hep beraber kaçınmamız gerekiyor." yanıtını verdi.Bakan Tekin, olayın detaylarının soruşturmayla ilgili süreç tamamlandığında ortaya çıkacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben bugüne kadar hiç soruşturma süreciyle ilgili olarak kesin kanaatler ortaya çıkmadan bir açıklama yapmadım, yapmam da. Bu konuyla ilgili de. Gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi bizim, müfettişlerimizin, hem bizim hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinin değerlendireceği şeylerdir. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına da sadece şunu söyleyeyim. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını görecek şekilde adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip edeceğiz."Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir Olayda yaralananların son durumunun sorulması üzerine Tekin, "Hepsini takip ediyoruz. Valilik sürekli açıklama ve bilgilendirme yapıyor. Buraya gelmeden önce konuştuk. Yaralılarımızın, sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili, hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Onun dışındaki süreçleri takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.Okullardaki güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldiSiverek'teki okul saldırısı sonrası okullardaki güvenlik önlemlerinin tekrar gündeme geldiği, olayda bir güvenlik zafiyeti olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Tekin, "İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından değerlendirmeye tabi tutuyoruz ve tedbirlerimizi alırız." ifadesini kullandı.Tekin, okullardaki güvenlik tedbirlerine ilişkin süreçleri İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttüklerini dile getirerek, "İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Riskli okullarımızda doğrudan polis memurları var. Kapısında devriye bekleyen okullarımız var. Sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisinde gündemimize aldığımız konular." sözlerini sarf etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

