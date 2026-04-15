TBMM Başkanı Kurtulmuş: En ağır faturayı Gazzeli kadınlar ve çocuklar ödemekte

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamındaki Kadın Parlamenterler Forumu'nda konuştu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T13:02+0300

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamındaki Kadın Parlamenterler Forumu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek savaşların en ağır yükünü kadınlar ve çocukların taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, hem çatışma bölgelerinde hem de toplumsal yaşamda kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklara işaret ederek, kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini söyledi. ‘En ağır faturayı Gazzeli kadınlar ve çocuklar ödemekte' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında İsrail-Filistin savaşında en ağır faturayı kadınlar ve çocukların ödediğini söyleyerek konuya ilişkin şunları söyledi: 'Kadına yönelik şiddet meselenin en ağır, yakıcı boyutlarından birisi' Kadınların müzakere ve karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmediğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu eksiklik yalnızca bir temsil sorunu değil, barışın kalıcı hâle gelmesini geciktiren yapısal bir boşluktur.” değerlendirmesini yaparak, "Kadınların bilgi, tecrübe ve siyasi birikimlerinin kamusal hayata tam anlamıyla yansıyabileceği adil bir ortam kurulmalıdır.” dedi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadına yönelik şiddete karşı gösterilecek kararlılık, toplumların medeniyet seviyesinin en önemli göstergelerinden biridir. Asıl ihtiyaç kadınların bilgi, tecrübe, sezgi ve siyasi birikimlerini kamusal hayata tam manasıyla yansıtılabileceği adil bir ortamın kurulabilmesidir. Asıl önemli olan güven duygusunun yerleşmesi, kız çocuklarının eğitimden yeterince istifade edip etmesi, ailelerin vakar içerisinde yaşayabilmesi ve insan onurunun her şart altında korunabilmesidir.”

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

