BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz
Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye tehditlerine ilişkin "Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz." diyerek çok sert tepki... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T12:27+0300
2026-04-15T13:02+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın ilk mesajı Şanlıurfa'da gerçekleştirilen okul saldırısına ilişkin oldu:Şanlıurfa'daki okul saldırısıErdoğan'dan enerji mesajı'Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz'Sanchez'e tebrikCumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in İsrail konusundaki tutumunu takdir ettive şunları ekledi:'Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye tehditlerine ilişkin "Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz." diyerek çok sert tepki gösterdi.
cumhurbaşkanı erdoğan, erdoğan, erdoğan tbmm, erdoğan şanlıurfa

Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz

12:27 15.04.2026 (güncellendi: 13:02 15.04.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye tehditlerine ilişkin "Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz." diyerek çok sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın ilk mesajı Şanlıurfa'da gerçekleştirilen okul saldırısına ilişkin oldu:

Şanlıurfa'daki okul saldırısı

"Menfur hadise ile ilgili soruşturma başlatıldı, 1 kişi gözaltında. 4 yönetici de görevden uzaklaştırıldı. Olayda ihmali olanlardan hesap sorulacak. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’si taburcu edilmiş, 9 yaralımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Yaralılarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar temenni ediyor; ailelerimize, eğitim camiamıza ve Siverekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Erdoğan'dan enerji mesajı

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlı bir şekilde, sabırla, azimle, kararlılıkla ilerliyoruz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Bölgemizdeki savaşlara rağmen enerjiye erişimde eğer bugün sanayicimiz, üreticimiz, çiftçimiz, turizmcimiz, nakliyecimiz hiçbir endişe taşımıyorsa bunun gerisinde 23 yıllık bir çaba, mücadele ve emek vardır. Enerji sepetimizi zenginleştirmek ve tedarikçi ülkelerin sayısını artırmak ilk günden beri önceliğimiz oldu. Ayrıca hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, güneş, nükleer gibi başlıklarda yaptığımız yeni yatırımlarla Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkardık. En büyük devrimi ise arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. Daha evvel yıllarca kiralama yöntemiyle yapılan petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi imkanlarımızla icra etmeye karar verdik. Ardından dünyanın en büyük dördüncü derin deniz filosunu kurduk. Karadeniz'deki keşfimizle adeta şeytanın bacağını kırmış olduk. Şu an 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz. 2026 yılında bu rakamı 8 milyon haneye çıkaracağız. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz.

'Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz'

Masa devrilmese de müzakere sürecinde özellikle nükleer meselede bir tümseğe gelindi. Hürmüz Boğazında tansiyon tekrar yükseldi. Gerilimin düşmesi ateşkesin uzatılması konusunda gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz.

Sanchez'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in İsrail konusundaki tutumunu takdir ettive şunları ekledi:
Gazze kasabı Netanyahu'nun tehdidi karşısında dik duruş sergileyen değerli dostum Sanchez'i tebrik ediyorum

'Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Türkiye'ye tehditlerine ilişkin "Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallayamaz." diyerek çok sert tepki gösterdi.
Şahsıma ve ülkemize sosyal medya üzerinden dil uzatan bebek katillerine gerçekleri tekrar hatırlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir, hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanına parmak sallayamaz.
