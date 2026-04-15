Starmer'dan Trump'ın ‘Ticaret anlaşması değişir’ çıkışına ‘savaş baskısı’ yanıtı

İhtiyacımız olduğunda orada değiller. İhtiyacımız yokken de ortada yoklar. Eskiden daha iyiydi ama şu an çok üzücü. İngiltere'ye çok iyi bir ticaret anlaşması sunduk. Benim yapacağımdan çok daha iyisiydi. Ancak İngiltere'ye sunduğumuz ticaret anlaşması değişebilir. İyi bir anlaşma yaptık çünkü çok fazla sorunları vardı.

Enerji büyük bir sorundu çünkü Kuzey Denizi'ni kullanmak yerine Kuzey Denizi'ni kullanan Norveç'ten enerji satın alıp iki katı ücret ödüyorlar. İngiltere'yi seviyorum, başarılı olmasını istiyorum. Ama kötü bir göç ve enerji politikanız varsa başarılı olamazsınız. Sizde ikisi de çok kötü.