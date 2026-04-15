İran: Hürmüz Boğazı'nda özel rejim uygulayacağız

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki statükoyu değiştiren İran yönetimi, dünya petrol, petrol ürünleri ve LNG arzının yaklaşık yüzde... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T17:15+0300

İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran'ın Hürmüz Boğazı için özel bir rejim geliştireceğini açıkladı.Sputnik'e konuşan Muhacirani, "Hürmüz Boğazı'nı ülkemizin özel bir varlığı olarak görüyoruz ve doğal olarak diğer ülkelerle ilişkiler kapsamında kullanılan benzer varlıklar gibi, burası da özel bir düzenleme rejimine tabi olmalıdır" dedi.Muhacirani, çalışmalar tamamlandığında Hürmüz Boğazı'ndaki kanuni rejimin siyasi, ekonomik ve hukuki birimlerdeki meslektaşları tarafından gereğine uygun şekilde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.Sözcü, İran'ın, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğine ilişkin ulusal çıkarlarının korunmasını sağlamak için gerekli tüm araçları kullanacağının da altını çizdi.

