İran: Hürmüz Boğazı'nda özel rejim uygulayacağız
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki statükoyu değiştiren İran yönetimi, dünya petrol, petrol ürünleri ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan bu stratejik geçit için özel bir rejim hazırlığında.
İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran'ın Hürmüz Boğazı için özel bir rejim geliştireceğini açıkladı.
Sputnik'e konuşan Muhacirani, "Hürmüz Boğazı'nı ülkemizin özel bir varlığı olarak görüyoruz ve doğal olarak diğer ülkelerle ilişkiler kapsamında kullanılan benzer varlıklar gibi, burası da özel bir düzenleme rejimine tabi olmalıdır" dedi.
Muhacirani, çalışmalar tamamlandığında Hürmüz Boğazı'ndaki kanuni rejimin siyasi, ekonomik ve hukuki birimlerdeki meslektaşları tarafından gereğine uygun şekilde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.
Sözcü, İran'ın, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğine ilişkin ulusal çıkarlarının korunmasını sağlamak için gerekli tüm araçları kullanacağının da altını çizdi.
