https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sosyal-medyada-paylasilmisti-park-halindeki-araclara-zarar-veren-supheli-tutuklandi-1105020131.html
Sosyal medyada paylaşılmıştı: Park halindeki araçlara zarar veren şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T02:28+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
türkiye
park
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
02:25 15.04.2026 (güncellendi: 02:28 15.04.2026)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Denizköşkler Mahallesi'nde bir kişinin park halindeki araçlara zarar verdiğini belirledi.
Kimliği belirlenen 25 yaşındaki B.A. ekiplerce Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde fark edilince kaçmaya çalıştı.
Şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.