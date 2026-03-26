https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/dizi-dekoru-tarihi-eser-diye-tescil-edildi--istanbul-turk-ve-islam-eserleri-muzesine-yerlestirildi-1104525811.html

Dizi dekoru, 'tarihi eser' diye tescil edildi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne yerleştirildi

Bir dizide kullanılan tahta dekorun tarihi eser olarak tescil edildiği ortaya çıktı.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104526021_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_80d5cb1a80ae8f65ddb099e79a88db73.jpg

Tozkoparan İskender isimli çocuk dizisinde kullanılan tahta dekorun 'tarihi eser' olarak tescil edildiği ortaya çıktı. Eser hakkında akademik bir dergide 'Tozkoparan'ın ilk ve tek menzil taşı' iddiasıyla makale yayımlanırken 'eser', Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne konuldu. 2019'da üretilen dekorun 'tarihi eser' haline gelmesiyle ilgili konuşan dizinin akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık ise duruma isyan etti. Dizi dekoruna 'tarihi eser' tesciliTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2019 yılında çocuk dizisi Tozkoparan İskender dizisi için tahta bir dekor üretildi. Tuzla'da alanda bırakıldığı düşünülen tahta dekorla ilgili iki uzman, dekorun tescili için gerekli yerlere başvuruda bulundu. Menzil taşı olduğu iddia edilen dekor, 26 Şubat 2025’te İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda görüşülerek “tarihî eser” olarak tescillendi. Söz konusu dekor, koruma ve konservasyon çalışması yapılması için İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesine kaldırıldı. Üstelik eser hakkında akademik bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla makale de yayımlandı. Müze yetkilileri fark etti ama kurul kararını değişmediTürk ve İslam Eserleri Müzesi yetkilileri daha sonra durumu fark edip dekorun tarihî eser olmadığına dair bir rapor yazma hazırlığına girişti. Ancak kurul kararı değişmedi.Asıl problem tescilleme yapan kurulda Dekorun hazırlanmasında akademik danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık ise şunları söyledi: "Okçular Vakfı’nda çalışırken hazırlanmasında danışmanlık yaptığım dizi dekorunun tarihî menzil taşı zannedilip hakkında akademik makale yazıldığını görünce şaşırdım. Zaten dekor, dizinin 14. bölümünde görünüyor. Menzil taşları mermerden olur. Okçular Vakfının yanı sıra bu konuda akademik çalışma yapan birçok isim var. Keşke danışsalardıAkademisyenler de hata yapabilir. Bence burada asıl problem akademisyenlerde değil, tescilleme yapan 5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda. Kolektif hata yüzünden bir dizi dekoru, tarihî menzil taşı olarak tescil edilmiş. Bu kurul yarın tarihî bir eseri yıkma kararı alsa ne olacak?"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortayli-hayatini-kaybetti-1104239784.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

