Rus uzman: Avrupa’nın İHA sevkiyatına karşı Rusya daha sert bir çizgiye geçmeli
Rus askeri-siyasi analist Aleksandr Mihaylov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya İHA tedarikini 'cezasız kalan hibrit savaş' olarak niteleyerek, Moskova'nın... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
aleksandr mihaylov, rusya, ukrayna, moskova, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), abd, avrupa birliği, özel askeri harekat, güvenlik mimarisi, avrupa
Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, çok sayıda Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya açık biçimde çeşitli tipte insansız hava aracı (İHA) sevk ettiğini belirterek, Moskova’nın buna karşı fazla yumuşak kaldığını söyledi.
Mihaylov, Rusya’nın Avrupa başkentlerine bu sevkiyatların “Avrupa güvenlik mimarisini ihlal eden adımlar” olduğunu açıkça söylemediğini ve bu ülkeleri, “Ukrayna’ya askeri-teknik destek ile kendi güvenlikleri arasında tercih yapmaya zorlayacak” gerçek baskı araçlarının henüz kullanılmadığını vurguladı.
Rusya’nın dört yılı aşkın süredir devam eden özel askeri operasyon boyunca Avrupa ülkelerinin hava sahasını ihlal etmediğini, liman altyapılarına, enerji sistemlerine ya da topraklarına askeri saldırıda bulunmadığını hatırlatan Mihaylov, buna karşın Batı’nın Rusya sınırlarına yönelik İHA saldırılarını ve sabotajlarını artırdığını kaydetti.
Mihaylov, Almanya, İngiltere, Baltık ülkeleri, Polonya, İtalya ve Türkiye’nin Ukrayna’ya İHA tedarik eden başlıca aktörler arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Avrupalılar, Rusya’nın her şartta uluslararası hukuka uyduğunu biliyor ve kendilerinin buna uymaması karşısında ciddi bir bedel ödemeyeceklerine alışmış durumdalar. Tonu değiştirme ve ültimatif bir dille konuşma zamanı geldi.
Uzman, Washington’un da Avrupa’dan temelde farklı bir çizgide olmadığını, sadece bunu daha az görünür ve kısmen üçüncü ülkeler üzerinden yaptığını ifade etti:
ABD, Ukrayna’ya doğrudan 15 milyar dolarlık silah satışı ve son olarak 800 milyon dolarlık Amerikan yapımı İHA paketi onayladı. Brüksel ve Londra’dan farkı yok, sadece daha az gürültüyle yapıyorlar.
Mihaylov, NATO ülkelerinin hibrit savaş yöntemleriyle Ukrayna’ya silah ve İHA pompalamaya devam ettiği sürece, Moskova’nın da sadece “nazik diplomasiye” yaslanamayacağını belirterek, Rusya’nın elindeki seçenekleri şöyle özetledi:
Avrupa savunma sanayii şirketleri ve yöneticilerine yönelik bireysel ve sektörel yaptırımlar
Söz konusu şirket ve kişilere karşı uluslararası arama ve hukuki süreçlerin başlatılması
İkili ilişkilerde ticari, ekonomik ve siyasi baskı araçlarının devreye sokulması
Gerekirse ültimatomlarla, bu yardımların sürmesi halinde askeri-teknik karşı tedbirlerin gündeme getirileceğinin ilanı
Rusya’nın Avrupa’ya karşı hala fazla diplomatik davrandığını belirten Mihaylov, “Her gün Rusya’ya yüzlerce İHA fırlatılırken, sadece uluslararası hukuka atıf yapmak yeterli değil. Ültimatomların ve daha sert araçların konuşulması gereken bir eşiğe gelindi” değerlendirmesinde bulundu.