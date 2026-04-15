Rus uzman: Avrupa’nın İHA sevkiyatına karşı Rusya daha sert bir çizgiye geçmeli

Rus askeri-siyasi analist Aleksandr Mihaylov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya İHA tedarikini 'cezasız kalan hibrit savaş' olarak niteleyerek, Moskova'nın... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T22:57+0300

Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, çok sayıda Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya açık biçimde çeşitli tipte insansız hava aracı (İHA) sevk ettiğini belirterek, Moskova’nın buna karşı fazla yumuşak kaldığını söyledi.Mihaylov, Rusya’nın Avrupa başkentlerine bu sevkiyatların “Avrupa güvenlik mimarisini ihlal eden adımlar” olduğunu açıkça söylemediğini ve bu ülkeleri, “Ukrayna’ya askeri-teknik destek ile kendi güvenlikleri arasında tercih yapmaya zorlayacak” gerçek baskı araçlarının henüz kullanılmadığını vurguladı.Rusya’nın dört yılı aşkın süredir devam eden özel askeri operasyon boyunca Avrupa ülkelerinin hava sahasını ihlal etmediğini, liman altyapılarına, enerji sistemlerine ya da topraklarına askeri saldırıda bulunmadığını hatırlatan Mihaylov, buna karşın Batı’nın Rusya sınırlarına yönelik İHA saldırılarını ve sabotajlarını artırdığını kaydetti.Mihaylov, Almanya, İngiltere, Baltık ülkeleri, Polonya, İtalya ve Türkiye’nin Ukrayna’ya İHA tedarik eden başlıca aktörler arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:Uzman, Washington’un da Avrupa’dan temelde farklı bir çizgide olmadığını, sadece bunu daha az görünür ve kısmen üçüncü ülkeler üzerinden yaptığını ifade etti:Mihaylov, NATO ülkelerinin hibrit savaş yöntemleriyle Ukrayna’ya silah ve İHA pompalamaya devam ettiği sürece, Moskova’nın da sadece “nazik diplomasiye” yaslanamayacağını belirterek, Rusya’nın elindeki seçenekleri şöyle özetledi:Rusya’nın Avrupa’ya karşı hala fazla diplomatik davrandığını belirten Mihaylov, “Her gün Rusya’ya yüzlerce İHA fırlatılırken, sadece uluslararası hukuka atıf yapmak yeterli değil. Ültimatomların ve daha sert araçların konuşulması gereken bir eşiğe gelindi” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/rusya-savunma-bakanligi-avrupa-ulkeleri-ukrayna-icin-iha-uretim-ve-tedarikini-artirma-karari-aldi-1105024436.html

