https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kripto-para-borsasi-musterilerine-yanlislikla-42-milyar-dolarlik-bitcoin-gonderdi-geri-almak-icin-1103388843.html

Kripto para borsası müşterilerine yanlışlıkla 42 milyar dolarlık Bitcoin gönderdi, geri almak için uğraşıyor

Kripto para borsası müşterilerine yanlışlıkla 42 milyar dolarlık Bitcoin gönderdi, geri almak için uğraşıyor

Sputnik Türkiye

Güney Koreli kripto borsası, yanlışlıkla müşterilere gönderilen 42 milyar dolarlık Bitcoin’i geri almak için uğraşıyor. Bithumb, birkaç yüz dolara denk gelen... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T11:37+0300

2026-02-10T11:37+0300

2026-02-10T12:08+0300

dünya

bithumb

güney kore

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044226_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a958a7ec6cfdff5d7d2e4ba3faa0a15c.jpg

Güney Kore’nin ikinci büyük kripto para borsası, 6 Şubat'taki bir promosyon etkinliği sırasında müşterilere yanlışlıkla 620 bin Bitcoin aktarılmasının ardından 42 milyar dolardan fazla kripto parayı geri almak için harekete geçti.Bithumb, hatalı aktarımların çoğunu düzelttiğini, ancak bazı alıcıların hata fark edilmeden önce fonları sattığı ya da çektiği kaydedildi. Nasıl oldu?Hata, 6 Şubat’ta bir çalışanın “rastgele kutu” promosyon etkinliğinde ödül miktarlarını won yerine bitcoin olarak girmesiyle meydana geldi. Plan, 695 müşteriye toplam 620 bin won (423 dolar) değerinde ödül göndermekti, ancak çalışan bunun yerine 620 bin bitcoin (42 milyar dolar) gönderdi. Ödül almaya hak kazananlardan 249’u kutularını açtı ve borsanın sahip olduğundan yaklaşık 14 kat daha fazla bitcoin’e denk gelen ödüllerini aldı.Güney Kore Finansal Denetim Servisi (FSS) Başkanı Lee Chan-jin, kendilerine gönderilen bitcoin’i satanlar için durumu “felaket” olarak nitelendirdi. Cuma gününden bu yana bitcoin fiyatlarının yükseldiğini belirten Lee, kripto parayı geri vermek zorunda kalabilecek müşterilerin zarar edebileceğini söyledi. Güney Kore hukuku ne diyor?Öte yandan hukuk uzmanları, elde ettiklerini satan kişilerin cezai kovuşturmaya uğrayıp uğramayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bunun nedeni, 2021’de Yüksek Mahkeme’nin kripto paraların Güney Kore ceza hukukunda “mal” sayılmadığı yönünde karar vermiş olması.Bithumb, hatalı aktarımların yüzde 99,7’sini iç kayıtları tersine çevirerek düzelttiğini ve özür yayımladığını açıkladı. Bithumb özür açıklamasında şunları söyledi:86 müşteri ne yapacak?Kripto borsası etkilenen hesapları dondurmadan önceki 35 dakika içinde 86 müşteri, yaklaşık 1.788 Bitcoin sattı. Bu durum platformda kısa süreli bir fiyat düşüşüne yol açtı. Yerel medyaya göre, bazı fonlar kişisel banka hesaplarına çekildi, bazıları ise diğer kripto paralara yatırıldı.Borsa, nakde çeviren müşterilerle “bire bir ikna” görüşmeleri yürüttüğünü ve karşılığındaki won tutarını gönüllü olarak iade etmelerini istediğini belirtti.FSS, olayla ilgili soruşturmayı tam kapsamlı incelemeye yükseltirken, ülke parlamentosu da borsa ve finansal otoriteleri sorgulamak üzere 11 Şubat’ta acil oturum düzenleme kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/bitcoin-yukselise-gecti-uzmanlara-gore-dip-geride-kaldi-1103328276.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bithumb, güney kore