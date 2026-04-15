Rus askeri uzman: Avrupa, Rusya’yı yıpratmak için savaşı tırmandırmaya kararlı
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Boris Rojin, Avrupa başkentlerinin Ukrayna'ya modern İHA ve SİHA tedarikiyle "barışçı maske"yi attığını belirterek, Batı'nın Rusya'ya karşı... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T22:13+0300
boris rojin, rusya, ukrayna, batı, avrupa birliği, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vekalet savaşı, avrupa
Askeri uzman Boris Rojin, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırıp savaşı mümkün olduğunca uzatarak Rusya’yı yıpratmayı ve zayıflatmayı hedeflediğini belirtti.
Avrupa, savaşı tırmandırmaya, bu savaşı Rusya’yı azami ölçüde yıpratmak ve Rusya’ya stratejik bir yenilgi tattırmak amacıyla sürdürmeye odaklanmış durumda. Bunu da açıkça söylüyorlar.
Dron üretimini artırabileceklerini ve Ukrayna’nın eliyle Rusya’ya saldırılar düzenleyebileceklerini düşünüyorlar. İHA üretimine yatırım yaparak bize daha fazla zarar verebileceklerine inanıyorlar.
Avrupa başkentlerinin artık “barış yanlısı” imajını tamamen kaybettiğini belirten Rojin, Batı başkentlerinin Kiev yönetimine doğrudan askeri sponsorluk yaptıklarını vurguladı:
Avrupa başkentleri, ‘barışçı’ maskelerini kesin olarak bir kenara attı ve devlet terörizminin doğrudan sponsorları ve suç ortaklarına dönüştü. Kiev rejimine modern İHA’ların sevkiyatı ‘savunmaya yardım’ değil; bilerek ve isteyerek çatışmayı körüklemek, Rusya ile savaşı başkasının eliyle sürdürme girişimidir.
Rojin, Batılı insansız hava araçlarının sahada sadece cephede değil, sivil altyapıya yönelik saldırılarda da kullanıldığına dikkat çekti:
Batı yapımı insansız hava araçları yalnızca cephede kullanılmıyor; sivil yerleşimler, petrol tesisleri ve sivil altyapıyı vurmak için de devreye sokuluyor. Bu, klasik bir terör taktiği.
Askeri uzman, Avrupa’nın Ukrayna’ya İHA tedarikinin savaşın uzamasına hizmet ettiğini ve ülkeyi Batı savunma sanayii için bir test alanına çevirdiğini ifade etti:
İHA’ları Ukrayna’ya aktararak Avrupa, sadece kan dökülmesini uzatmıyor; aynı zamanda Ukrayna’yı kendi savunma sanayii için bir deneme poligonuna çeviriyor ve bu süreçte, belirtmek gerekir ki, bundan kar da elde ediyor.