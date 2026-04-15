Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/reklam-kurulundan-tuketiciyi-aldatici-reklamlara-milyonlarca-ceza-yagdi-1105024300.html
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatıcı reklamlara milyonlarca ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 117 ayrı dosyada, toplam 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T10:06+0300
2026-04-15T10:06+0300
ekonomi̇
reklam kurulu
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104132/13/1041321341_0:8:2830:1600_1920x0_80_0_0_6cf7ca75a8c93874a69b0b575ef801ba.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-alkol-reklami-yasagi-genisliyor-1104226292.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104132/13/1041321341_697:0:2830:1600_1920x0_80_0_0_e8c6d269af5699428ec3e71c6d51cd01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:06 15.04.2026
© DHAKablolu modem
Kablolu modem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
© DHA
Abone ol
Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 117 ayrı dosyada, toplam 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Ticaret Bakanlığından, kurulun nisan ayı toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Toplantıda, görüşülen 132 dosyadan 117'sinin mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu aykırılıklar hakkında 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği aktarıldı.

Hileli modem satışlarına yönelik inceleme başlatıldı

Bakanlığa ulaşan şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır.

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

Yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplar engellendi

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu başlığının ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır.

Bakanlık olarak, tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Jennifer Lopez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
TÜRKİYE
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Alkol reklamı yasağı genişliyor
13 Mart, 11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала