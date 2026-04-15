Amerikan basını: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşmasına yaklaşıyor
Amerikan basınında ABD ve İranlı müzakerecilerin yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve savaşı sona erdirmeye yönelik bir çerçeve anlaşmasına biraz daha... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
Amerikan basınında ABD ve İranlı müzakerecilerin yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve savaşı sona erdirmeye yönelik bir çerçeve anlaşmasına biraz daha yaklaştığı bildirildi.
ABD merkezli Axios, “İki rakip, Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucuların yardımıyla, ateşkesin 21 Nisan’da sona ermesinden önce kalan anlaşmazlıkları gidermeye ve bir anlaşmaya varmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.
Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir liderliğindeki
bir Pakistan heyeti, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran’a
ulaştı.
ABD’li yetkililer ve arabuluculuk sürecine aşina kaynaklar, iki taraf arasındaki önemli farklılıklar nedeniyle bir anlaşmanın garanti olmadığını vurguladı.
Bir ABD’li yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve kıdemli danışman Jared Kushner’den oluşan ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere ekibinin, salı günü İranlılar ve arabulucularla telefon görüşmeleri yapmayı ve taslak öneriler alışverişini sürdürdüğünü söyledi.
‘Telefon başında, arka kapı diplomasisi’
ABD’li yetkili, “Telefon başındaydılar ve tüm ülkelerle arka kapı diplomasisi yürütüyorlardı ve anlaşmaya daha da yaklaşıyorlar” dedi.
İkinci bir ABD’li yetkili de salı günü ilerleme kaydedildiğini doğruladı.
'Biz bir anlaşma yapmak istiyoruz'
Üçüncü bir ABD’li yetkili, “Biz bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onların hükümetinin bazı kesimleri de istiyor. Asıl mesele oradaki tüm hükümet yapısını anlaşma yapmaya ikna etmek” dedi.
ABD’li yetkililer ve arabuluculuk sürecine aşina kaynaklara göre, ateşkesin süresi dolmadan önce önümüzdeki günlerde yeni bir yüz yüze görüşme turu yapılması muhtemel, ancak henüz bir tarih belirlenmedi.