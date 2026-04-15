Türkiye
Dünya haritası
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Amerikan basını: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşmasına yaklaşıyor
Amerikan basınında ABD ve İranlı müzakerecilerin yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve savaşı sona erdirmeye yönelik bir çerçeve anlaşmasına biraz daha yaklaştığı bildirildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
i̇ran
steve witkoff
jared kushner
donald trump
haberler
pakistan
axios
i̇ran
pakistan
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Amerikan basını: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşmasına yaklaşıyor

17:47 15.04.2026
ABD ve İran
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Amerikan basınında ABD ve İranlı müzakerecilerin yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve savaşı sona erdirmeye yönelik bir çerçeve anlaşmasına biraz daha yaklaştığı bildirildi.
ABD merkezli Axios, “İki rakip, Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucuların yardımıyla, ateşkesin 21 Nisan’da sona ermesinden önce kalan anlaşmazlıkları gidermeye ve bir anlaşmaya varmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.
Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir liderliğindeki bir Pakistan heyeti, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran’a ulaştı.
ABD’li yetkililer ve arabuluculuk sürecine aşina kaynaklar, iki taraf arasındaki önemli farklılıklar nedeniyle bir anlaşmanın garanti olmadığını vurguladı.
Bir ABD’li yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve kıdemli danışman Jared Kushner’den oluşan ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere ekibinin, salı günü İranlılar ve arabulucularla telefon görüşmeleri yapmayı ve taslak öneriler alışverişini sürdürdüğünü söyledi.

‘Telefon başında, arka kapı diplomasisi’

ABD’li yetkili, “Telefon başındaydılar ve tüm ülkelerle arka kapı diplomasisi yürütüyorlardı ve anlaşmaya daha da yaklaşıyorlar” dedi.
İkinci bir ABD’li yetkili de salı günü ilerleme kaydedildiğini doğruladı.

'Biz bir anlaşma yapmak istiyoruz'

Üçüncü bir ABD’li yetkili, “Biz bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onların hükümetinin bazı kesimleri de istiyor. Asıl mesele oradaki tüm hükümet yapısını anlaşma yapmaya ikna etmek” dedi.
ABD’li yetkililer ve arabuluculuk sürecine aşina kaynaklara göre, ateşkesin süresi dolmadan önce önümüzdeki günlerde yeni bir yüz yüze görüşme turu yapılması muhtemel, ancak henüz bir tarih belirlenmedi.
DÜNYA
17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала