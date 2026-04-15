Marmara, Ege ve Akdeniz'de tozlu hava etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor
Türkiye genelinde yağışsız bir gün. İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
© AP Photo / Francisco Seco
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
Türkiye genelinde yağışsız bir gün. İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Toz fırtınasına dikkat

Toz taşınımının, batı kesimlerde yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK - 15°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 6°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 8°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 9°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 21°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
