Marmara, Ege ve Akdeniz'de tozlu hava etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor

Marmara, Ege ve Akdeniz'de tozlu hava etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yağışsız bir gün. İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T07:05+0300

2026-04-15T07:05+0300

2026-04-15T07:06+0300

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.Toz fırtınasına dikkatToz taşınımının, batı kesimlerde yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutluEDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 18°C - Parçalı ve az bulutluSAKARYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR - 19°C - Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ - 26°C - Parçalı ve çok bulutluİZMİR - 23°C - Parçalı ve çok bulutluMUĞLA - 24°C - Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutluBURDUR - 22°C - Parçalı ve çok bulutluHATAY - 22°C - Parçalı ve az bulutluADANA - 27°C - Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA - 19°C - Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR - 22°C - Parçalı ve az bulutluKAYSERİ - 20°C - Parçalı ve az bulutluKONYA - 20°C - Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU - 20°C - Parçalı ve az bulutluDÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutluKASTAMONU - 20°C - Parçalı ve az bulutluZONGULDAK - 15°C - Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluRİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutluSAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutluTRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile kuzeyinde buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 6°C - Parçalı ve az bulutluKARS - 8°C - Parçalı ve az bulutluMALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluVAN - 9°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR - 19°C - Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP - 21°C - Az bulutlu ve açıkSİİRT - 18°C - Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu