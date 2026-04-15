Lübnanlı uzman: Avrupa'nın güvenliği aciz Ukrayna'ya bırakılamaz
Lübnanlı uzman Saliba, Ukrayna'nın aktif katılımıyla Avrupa'yı Rusya'dan korumakla görevlendirilecek yeni bir askeri ittifak oluşturma niyetine ilişkin... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
Lübnanlı Avrupa meseleleri uzmanı Bshara Saliba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna'nın aktif katılımıyla Avrupa'yı Rusya'dan korumakla görevlendirilecek yeni bir askeri ittifak oluşturma niyetine ilişkin açıklamasını Sputnik’e yorumladı. Saliba, bunun ‘absürt bir tablo’ olduğunu ve Avrupa'nın güvenliğinin ‘aciz bir devlet olan Ukrayna'ya bırakılamayacağını’ ifade etti.Saliba, “Avrupa, Rusya ile doğrudan çatışabilecek durumda değil ve fırsatçı bir şekilde Ukrayna’nın durumunu sonuna doğru yaklaştırıyor” diyerek, Vladimir Zelenskiy’in ‘askeri hizmetler sunma yönünde üstlendiği komik ve formalite rollerini’ de eleştirdi.Saliba, Avrupalıların ‘ABD, Rusya ve Çin'in gelecekte sunabileceği herhangi bir uzlaşıda kendi pozisyonlarını sağlama almak için Rusya ile çatışma mantığıyla hareket ettiğini’ kaydetti ve Avrupa'nın engelinin müzakere masasında yer edinmek için bahisleri yükseltme çerçevesinde yapıldığını’ sözlerine ekledi.“Rusya, özel askeri operasyonunun başından beri Ukrayna ile müzakereye hazır olduğunu gösterdi, ancak Ukrayna'daki nazi yönetimi Batı'nın desteğiyle ülkeyi aşağılık hedefler doğrultusunda kullanmakta ısrar etti” vurgusunu yapan uzman, İran ile savaşta askeri hizmet sunma teklifinin gerçeklikten kopuk olduğunu ifade etti, ‘Ukrayna krizinin çözümünün, özellikle ABD'nin krizi sonlandırmak amacıyla Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma politikası göz önüne alındığında savaş alanındaki yenilgi olduğunun’ altını çizdi.Avrupa Birliği'nin silahlanması çağrılarının Amerikan himayesinden kurtulmak ve ABD’nin Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasındaki tarihi yükümlülüklerinden vazgeçmek’ amaçlı olduğunu belirten Saliba, bu durumun Washington'a küresel güç dengesinin yeniden dağıtılması ve yeni bir dünya güvenliği anlayışının oluşturulmasında yer alan taraflarla daha fazla manevra ve müzakere alanı sağlayacağını, aynı zamanda Avrupa’nın kendi kibrine kapılıp her türlü çatışmada başarısız olacağını vurguladı.Saliba'ya göre, ‘dağınık olanaklara sahip olan Avrupa, özellikle Rusya'nın Avrupa için önemini kavrayan rasyonel elitlerin yokluğunda Rusya'ya karşı koyamaz’, ayrıca maksimum egemenlik ilkesine geri dönme çerçevesinde ‘sonuçta ABD kendi kıtasına, Rusya Avrupa'ya, Çin ise Asya bölgelerine konsantre olacak.Saliba, “Rusya ve Çin arasındaki koordinasyon sağlam ve saygıya değer, her iki ülkenin liderleri tarafından pekiştirilen stratejik ilişkiler varoluşsal bir boyut kazandı” vurgusunu yaptı.Lübnanlı uzman, "Sakin Rus diplomasisi, İran'a müzakere rotası belirlemesi için egemen bir alan sağlıyor” diyerek, şöyle devam etti:
Zenginleştirilmiş uranyum meselesi, genel görevin bir parçası olduğu için bir sonraki aşamanın yönünü belirleyecek, ayrıca İran'ın ABD veya Rusya ve Çin ile işbirliğini etkileyecek. Tüm kozları ABD'nin eline teslim etmek İran için zayıf nokta olacak.