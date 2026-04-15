Lavrov’un Pekin ziyareti: Çin lideri Şi ile görüştü
07:15 15.04.2026 (güncellendi: 07:45 15.04.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidin
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ziyarette bulunduğu Pekin'de Çin Başkanı Şi ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pekin ziyareti kapsamında Çin Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edildi. Lavrov görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, uluslararası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya-Çin ilişkilerine ilişkin, “İlişkimizin her türlü fırtına karşısında sarsılmaz olduğu yönündeki tanımlamaya tamamen katılıyorum” diyerek şunları bildirdi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılın ilk yarısında Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.
İki lider arasındaki işbirliği sayesinde, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkiler küresel ekonomik ve jeopolitik çalkantılara karşı yüksek direnç sergiliyor.
Küresel gerilimler giderek askeri bir boyut kazanıyor.
Ortadoğu’daki durum
Ortadoğu, çözümü kolay olmayacak açık bir kriz noktası.
İran saldırıya uğramasaydı, Arap ülkelerindeki ABD hedeflerine saldırmazdı. Ortadoğu ülkeleri bunu anlıyor.
Filistin, Gazze ve Batı Şeria'nın gölgede kalmaması veya arka plana atılmaması gerekiyor. Rusya ve Çin bu konuda hemfikir.
Rusya ve Çin’in, Ortadoğu'da yaşananlara benzer olaylara bağımlı olmaktan kaçınmak için her türlü fırsatı var.
Rusya, mevcut enerji krizi bağlamında, Çin ve diğer ülkelerin kaynak açığını kapatabilir.
Rusya, ABD'nin artık müttefiklerine de zarar veren Ortadoğu'daki saldırganlığını sürdürmemesini umuyor.
Washington ve Tahran müzakerelere devam etmeli.
İran ile ilişkiler
Moskova, Tahran ile ilişkilerini uluslararası hukuka tam uyum içinde geliştirmeye devam ediyor.
Rusya, İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkını tanıyor.
Rusya, zenginleştirilmiş uranyumla ilgili sorunun çözümünde rol oynamaya hazır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), zenginleştirilmiş uranyumun askeri amaçlarla kullanılabileceğine dair hiçbir şüphe belirlemedi.
ABD ile illişkiler
İletişim dondurulmadı.
İki ülke arasındaki bazı görüşmeler kamuoyuna açıklanmıyor.
Rusya, Alaska'da ABD ile varılan anlaşmalara bağlı.
Moskova, ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini açıklayan Washington'un gerçek hedefleri konusunda hiçbir yanılsamaya sahip değil.
ABD’de Rusya ile karşılıklı yarar temelinde çalışmak isteyen şirketler var.
Ukrayna ve Avrupa
Rusya barış görüşmelerine hazır olmaya devam ediyor.
Alaska'da varılan anlaşmalar Avrupa elitleri tarafından engelleniyor.
ABD, Ukrayna'da yaptıklarının sorumluluğundan kurtulmak için AB'nin silahlandırılması konusunu ilerletiyor.
ABD, Çin’e odaklanabilmek için, Rusya’yı çevreleme görevini Avrupa’ya devretmek istiyor.
Bunu gizlemiyorlar bile. Bu çıkarlar doğrultusunda, Ukrayna'nın da katılımıyla Rusya karşıtı bir askeri blok oluşturulmasına yönelik sadece tartışmaları değil, aynı zamanda pratik eylemleri de teşvik etmeye çalışıyorlar.
Washington'a göre yeni askeri blokta Kiev lider üye olacak.
Tüm ülkeler Birleşmiş Milletler kurallarına uymak zorunda. Oysa Batı bu kuralları sürekli ihlal ediyor.
Sırbistan'ı Rusya'ya karşı bir tampon bölgeye dönüştürme girişimleri var.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da bir istikrar gücü oluşturma fikrinden keyif alıyor.
Moskova, Avrupa Birliği'nin askerileşmesinin arz ettiği tehlikeye karşı uyarıyor. Bu askerileşme çok hızlı ve şiddetli bir şekilde gelişiyor.
Macaristan’da parlamento seçimlerini kazanan partinin lideri Peter Magyar'ın Putin'i aramak istememesi onun kişisel hakkı.
Küba
Rusya, ABD'nin sömürge savaşları dönemine geri dönmemesini umuyor.
Rusya, Kübalı dostlarının egemenliğine ve bağımsızlığına olan güçlü desteğini defalarca teyit etti.
ABD, hoşlanmadığı ülkelerin yöneticileriyle diyaloğa başlamalı.
Moskova, Havana'ya siyasi ve ekonomik desteğini sürdürecek.