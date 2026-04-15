17 ülkeden ortak açıklama: Lübnan'ın bölgesel gerilimi azaltma çabalarına dahil edilmesini talep ediyoruz
17 ülke, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ve Hizbullah’ın İsrail’e saldırılarını kınayarak, Lübnan’ın gerilimi azaltma sürecine dahil edilmesini... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
17 ülkeden ortak açıklama: Lübnan'ın bölgesel gerilimi azaltma çabalarına dahil edilmesini talep ediyoruz

05:04 15.04.2026
17 ülke, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ve Hizbullah’ın İsrail’e saldırılarını kınayarak, Lübnan’ın gerilimi azaltma sürecine dahil edilmesini istedi.
17 ülke, İsrail ile Lübnan arasındaki artan gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun saldırıları kınandı ve Lübnan'ın Ortadoğu'daki gerilimi azaltma sürecine dahil edilmesi çağrısında bulunuldu.
Belge, Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları tarafından imzalandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Biz Lübnan'ın bölgesel gerilimi azaltma çabalarına dahil edilmesini talep ediyor ve tüm tarafları kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmaya çağırıyoruz. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bu saldırılar derhal sona ermelidir. Ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarını da en güçlü şekilde kınıyoruz"
Açıklamada ayrıca, ülkelerin Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik desteklerini yinelediği belirtildi.
DÜNYA
İsrail'in ABD Büyükelçisi Lübnan ile yapılan görüşmeleri zafer olarak nitelendirdi
Dün, 22:49
