Kuvözdeki 2 bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı

4 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, koridordaki plastik sıcak su borularının bağlantı noktalarındaki işçilik hatası (yetersiz ısıtma/yapışma) ve yüksek basınç nedeniyle patlama yaşandığı, bunun da alçıpan tavanın çökmesine yol açtığı belirlendi. Raporda, yüklenici firma ve hastane teknik personeli "kusurlu" bulundu.

Bebek Şentürk ve bebek U.E.Ç. üzerinde yapılan otopsilerde; vücutlarında sıcak su yanığı, travmatik bir darbe, kafatası kırığı veya zehirlenme emaresine rastlanmadı. Bebeklerin, erken doğuma bağlı solunum yetmezliği, enfeksiyon ve organ yetmezliği gibi mevcut sağlık sorunlarının komplikasyonları sonucu vefat ettikleri tespit edildi.

Savcılık, bebeklerin bulunduğu odalarda su izi veya hasar görülmediğini, tahliye sürecinin ve tavan çökmesinin ölüm olayları üzerinde tıbbi bir etkisi olmadığını vurguladı.