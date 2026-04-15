Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Kuvözdeki 2 bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı
Kuvözdeki 2 bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde sıcak su borusunun patlaması sonucu meydana gelen tavan çökmesiyle, iki bebeğin ölümü arasında... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T01:01+0300
2026-04-15T01:03+0300
türki̇ye
bebek
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
İstanbul’daki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan tavan çökmesi olayının ardından hayatını kaybeden iki bebekle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bebeklerin ölümü arasında bağ saptanamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.Karara temel teşkil eden bilirkişi ve otopsi raporlarından öne çıkan detaylar şunlar:Soruşturma, bebeklerin ölümlerinin doğal yollarla gerçekleştiği ve suç unsuru taşıyan somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.
türki̇ye
bebek
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
bebek, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

Kuvözdeki 2 bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı

01:01 15.04.2026 (güncellendi: 01:03 15.04.2026)
İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde sıcak su borusunun patlaması sonucu meydana gelen tavan çökmesiyle, iki bebeğin ölümü arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi. Başsavcılık, ölümlerin kaza nedeniyle değil, bebeklerin mevcut sağlık sorunları sonucu doğal yollarla gerçekleştiğine hükmetti.
İstanbul’daki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan tavan çökmesi olayının ardından hayatını kaybeden iki bebekle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bebeklerin ölümü arasında bağ saptanamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Karara temel teşkil eden bilirkişi ve otopsi raporlarından öne çıkan detaylar şunlar:

4 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, koridordaki plastik sıcak su borularının bağlantı noktalarındaki işçilik hatası (yetersiz ısıtma/yapışma) ve yüksek basınç nedeniyle patlama yaşandığı, bunun da alçıpan tavanın çökmesine yol açtığı belirlendi. Raporda, yüklenici firma ve hastane teknik personeli "kusurlu" bulundu.

Bebek Şentürk ve bebek U.E.Ç. üzerinde yapılan otopsilerde; vücutlarında sıcak su yanığı, travmatik bir darbe, kafatası kırığı veya zehirlenme emaresine rastlanmadı. Bebeklerin, erken doğuma bağlı solunum yetmezliği, enfeksiyon ve organ yetmezliği gibi mevcut sağlık sorunlarının komplikasyonları sonucu vefat ettikleri tespit edildi.

Savcılık, bebeklerin bulunduğu odalarda su izi veya hasar görülmediğini, tahliye sürecinin ve tavan çökmesinin ölüm olayları üzerinde tıbbi bir etkisi olmadığını vurguladı.

Soruşturma, bebeklerin ölümlerinin doğal yollarla gerçekleştiği ve suç unsuru taşıyan somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.
