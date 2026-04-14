19 yıl önce çöpte bulunan bebek davası başladı: 'Bebeğin boynuna 3 tur kordon dolanmış hiç mi fark etmediniz?'

Kocaeli'de 2007 yılında göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerinde bulunmasıyla ilgili yargılanan bebeğin annesi hamileliğini fark etmediğine dair... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T21:04+0300

2026-04-14T21:19+0300

türki̇ye

bebek

çöp

dava

duruşma

Kocaeli’de 27 Mayıs 2007'de bir bebeğin göbek bağıyla boğulmuş halde çöp konteynerinde bulunmasına ilişkin açılan davada, bebeğin annesi tutuklu sanık E.N.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay tarihinde psikolojik sorunlar yaşadığını ve detayları net hatırlamadığını iddia eden sanık E.N.Ö., mahkemedeki ifadesinde şiddetli bir ağrıyla tuvalete gittiğini anlatarak şunları söyledi:'Bebek kucağımda kaskatıydı'Bebeğin doğum anına ve sonrasına dair çelişkili ifadeler veren anne, kordon bağının nasıl ayrıldığını hatırlamadığını söyledi ve "Ayıldığımda bebek kucağımdaydı ve kaskatıydı. Ağlamayınca sırtına vurdum. O an alkollü de olabilirim, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.'Kordonu fark etmediğim için ayırma girişiminde bulunmadım'Hayatını kaybeden bebeği savunmak için atanan kayyum avukat sanığa "Bebeğin boynuna üç tur kordon dolanmış, bunu hiç mi fark etmediniz?" sorusunu yöneltti.Sanık E.N.Ö., soruya "Kordonu fark etmediğim için ayırma girişiminde bulunmadım" yanıtını verdi.Tanık olarak dinlenen komşusu ve halası da sanığın o dönemde fiziksel bir hamilelik belirtisi göstermediğini iddia etti. Komşu C.T. de sanığın o zamanlarda hamile gibi görünmediğini, karnında şişlik olmadığını, mevcut kilosunu koruduğunu söylerken hala E.Ö. ise sanığın mide bulantısı yaşamadığını, canının bir şeyler çekmediğini ve fiziki olarak değişim yaşamadığını aktardı.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Ne olmuştu?27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde bir çöp konteynerinde, göbek bağıyla boğularak öldürülmüş halde bulunan bebeğin faili yıllar sonra tespit edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.N.Ö.'yü 18 Kasım 2025’te Sakarya’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Kasım’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede E.N.Ö. hakkında, "kendi çocuğuna ve kendini savunamayacak durumdaki bir bebeğe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

