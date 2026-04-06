Trump: ABD, ülkenin tarihine duyduğu saygıdan dolayı Kanada'ya saldırmayacak
Trump: ABD, ülkenin tarihine duyduğu saygıdan dolayı Kanada'ya saldırmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’yı 51. eyalet yapma tartışmalarına son noktayı koydu. Trump, Kanada’nın köklü tarihine ve İngiliz monarşisiyle bağlarına saygı... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T16:41+0300
2026-04-06T16:41+0300
16:41 06.04.2026
© REUTERS Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’yı 51. eyalet yapma tartışmalarına son noktayı koydu. Trump, Kanada’nın köklü tarihine ve İngiliz monarşisiyle bağlarına saygı duyduklarını belirterek askeri ya da siyasi bir ilhak planlarının olmadığını açıkladı. Açıklama, iki ülke ilişkilerinde yeni bir mesaj olarak yorumlandı.
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışma yaratan Kanada’yı ABD’ye katma fikrine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Trump, Kanada’ya yönelik herhangi bir askeri müdahale ya da ilhak planı olmadığını vurgulayarak, bunun temel nedeninin ülkenin tarihi ve siyasi yapısına duyulan saygı olduğunu söyledi.

“200 yıllık tarihi göz ardı edemezsiniz”

İngiliz basınına konuşan Trump, Kanada’nın geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Kanadalıların arkasında 200 yıllık bir tarih var. Bu tür bir şeyi birkaç yıl içinde değiştiremezsiniz. Bu yüzden bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum.”
Trump, bu sözleriyle Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olacağı yönündeki tartışmalardan geri adım attığını ortaya koydu.

Monarşi vurgusu dikkat çekti

Trump, Kanada’nın siyasi yapısına da değinerek, İngiliz monarşisinin hâlâ sembolik olarak ülkenin başı olduğunu hatırlattı.
ABD Başkanı, bu yapıya müdahale etmeyi planlamadıklarını belirterek, Kanada’nın mevcut sistemine saygı duyduklarını ifade etti.

Kraliyet ziyareti öncesi mesaj

Trump’ın açıklaması, Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın ABD’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde geldi.
Ziyaretin, Beyaz Saray’da düzenlenecek görkemli bir resepsiyonla sona ermesi planlanıyor. Bu bağlamda Trump’ın açıklaması, diplomatik açıdan zamanlaması dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.

Geçmişte farklı açıklamalar yapmıştı

Trump, daha önce Kanada’nın ekonomik olarak Washington’a bağımlı olduğunu savunarak ülkenin ABD’ye katılması gerektiğini dile getirmişti.
Bu açıklamalar Kanada’da tepkiyle karşılanırken, Başbakan Mark Carney, ülkesinin “asla ABD’nin bir parçası olmayacağını” net bir şekilde ifade etmişti.
